Qual a escola ideal para o seu filho?

Orientadora pedagógica do Vitória Régia dá dicas de como os pais devem agir nesse momento de dúvida

Foto: Divulgação



Escolher e matricular o filho em uma escola não é tarefa fácil. Afinal, o que está em jogo é a educação da garotada, que vai refletir nas decisões e resultados futuros de cada um. Para ajudar os pais nessa dura missão, a orientadora pedagógica do Vitória Régia, Érika Dourado, dá algumas dicas do que deve ser levado em conta na hora de escolher a instituição, onde os filhos vão passar boa parte do tempo e terão os conhecimentos e valores desenvolvidos.

Faça uma lista daquilo que você espera de uma escola

Antes de tudo, saiba exatamente o que você espera da escola. Elenque aquilo de que não abre mão, como espaço físico, profissionais qualificados, proximidade de casa, opção de período integral, oferta de cursos extracurriculares. Cada família tem seus próprios aspectos a considerar, por isso é bom criar uma lista de prioridades. Ao fazê-la, você visualiza o que deseja – e isso facilita a busca.

Fuja das promessas

Como há uma superoferta de pré-escolas, prometendo o desenvolvimento das crianças, a disputa muitas vezes ultrapassa o limite ético e descamba para a propaganda barata. Por isso, fique atento: os pequenos não estão preparados para aprender da mesma forma que os mais velhos. A pré-escola deve, sobretudo, ser um ambiente seguro e estimulante supervisionado por profissionais preparados.

Converse com equipe pedagógica

Antes de tudo, saiba exatamente o que você espera da escola. É muito importante que os pais conversem com a equipe pedagógica responsável e descubra a metodologia de ensino, valores, as propostas da instituição e avalie o perfil do colégio. Outra dica é visitar o site institucional, pois costumam ser uma boa vitrine do trabalho desenvolvido ao longo do ano. As relações dos alunos estabelecidas com os profissionais (professores, funcionários e coordenadores) é outro fator importante a ser observado.

Procure referências. Converse com pais que já tem filhos nessa escola

Busque conversar com outros pais que matricularam os filhos na escola, para conhecer um pouco mais sobre a instituição. Parentes e amigos também costumam ser bons indicadores.

Preço e qualidade

Procure uma escola cuja mensalidade se adapte à sua realidade financeira. Nem sempre o alto custo de uma mensalidade significa boa qualidade educacional. Opte por uma escola em que o seu filho sinta-se bem com a convivência entre os colegas e a equipe escolar. Bons resultados na aprendizagem refletem-se na qualidade acadêmica e no estabelecimento de relações saudáveis. Outro item importante é o deslocamento e logística dessa nova escolha. Será que seu filho chegará a tempo para as aulas? Ficará cansado por conta do percurso?

Horários, verifique se adequa a sua necessidade. Turno integral.

Quando o pai e a mãe trabalham fora, é essencial questionar sobre o que acontece caso se atrasem para buscar a criança. Cada escola tem seu método: há desde as que não aceitam atrasos até as que cobram taxas extras pelo tempo a mais que a criança permanece ali.

Acompanhe a vida escolar de seu filho

Existe um período de adaptação em que a criança e o jovem enfrentarão nos primeiros dias, porém, quando a família e a escola perceberem que existem muitas divergências entre as expectativas de ambos, é momento de conversar, tirar eventuais dúvidas e escolher o que é melhor para o bom desenvolvimento do aluno.

Outra dica importante é saber qual o método de ensino, o material didático utilizado, a segurança oferecida pela instituição aos alunos e os trabalhos desenvolvidos fora da sala de aula, que podem contribuir para o desenvolvimento intelectual do estudante. “No Vitória Régia, no ano passado foi desenvolvido o aplicativo ‘Sei Aluno’, que oferece, dentre diversos recursos, a possibilidade dos pais ou responsáveis monitorarem as atividades diárias de classe e casa, ocorrências disciplinares, notas parciais, boletim e até boleto bancário para pagamento da mensalidade”, explica Érika.

A instituição de ensino investiu na criação da ferramenta, após analisar as necessidades e o perfil das famílias dos alunos. O objetivo é usar a tecnologia para permitir, aos pais, acompanhar de perto o desempenho acadêmico e comportamental dos filhos, diminuindo a distância entre a comunicação família e a escola – já que segundo, o IBGE, 70% dos brasileiros não conseguem supervisionar as atividades das crianças.

Fonte: Lume Comunicação