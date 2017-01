Startup de Ivinhema se conecta com investidores e grandes empresas no Demoday InovAtiva

Fundadores da plataforma de descontos Reduza realizaram pitches para mais de 111 executivos e investidores em São Paulo



Mato Grosso do Sul, 2017 – A startup Reduza, da cidade de Ivinhema, participou do Demoday InovAtiva, a maior banca de startups do Brasil, realizado em São Paulo. Depois de quatro meses de capacitação e mentorias, o evento marcou o encerramento da última edição do programa Inovativa Brasil e teve a participação de 111 investidores e executivos de grandes empresas assistindo as bancas de pitch com outras 116 startups, que se apresentaram junto com o Reduza. O Demoday foi realizado dentro da programação da 5ª Conferência Nacional da Anjos do Brasil.

“Poder mostrar num evento nacional que nosso Estado tem mais oferecer do que somente o tradicional Agronegócio é incrível”, afirma Amador Gonçalves, um dos cofundadores do Reduza. Ele complementa que startups da região tem faturado milhões de reais em terras sul-mato-grossenses como a Portal Educação e o Reclame Aqui e há outras com potencial de atingir faturamento semelhante ou superior.

Algumas ações do ecosistema de startups em MS tem colaborado para o surgimento e crescimento das startups locais: palestras, eventos e mentorias realizadas pelo Sebrae e Startup MS. “Recentemente, ganhamos um espaço de coworking anexo ao prédio do Sebrae, em Campo Grande, o Living Lab MS, que já abriga grandes startups do estado”, diz Alessandro Fontes, cofundador do Reduza.

O Reduza foi criado pelos sócios Lucas Pelegrino, Amador Gonçalves e Alessandro Fontes, em Ivinhema, e ajudou mais de 300.000 consumidores a economizar em 2016. A plataforma permite ao consumidore reduzir preços em suas compras na internet. O sistema busca cupons online e descontos em centenas de lojas virtuais como: Americanas, Centauro, Ricardo Eletro e muitas outras. A tecnologia inovadora do Reduza foi destaque nacional em 2016 como uma das melhores para ajudar o consumidor a economizar na Black Friday.

A preparação para o Demoday InovAtiva iniciou no sábado e domingo no Bootcamp Final na Escola de Negócios do Sebrae. Durante dois dias, o Reduza recebeu capacitação e o apoio dos mentores para preparar sua apresentação para uma banca de investidores, lembra Amador Gonçalves. Para o Secretário de Inovação e Novos Negócios do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Vinícius de Souza, as startups que chegaram até o Demoday são vencedoras e finalistas do maior programa de aceleração de startups do Brasil. “Concluir o ciclo de aceleração do Inovativa Brasil mostra que a startup tem maturidade e potencial para conquistar mercados, além disso, elas contam com uma série de benefícios para continuar acelerando seus negócios”.

O DemoDay InovAtiva aconteceu em 5 de dezembro e é realizado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e pelo SEBRAE com execução da Fundação CERTI. Até o momento, 418 startups já passaram por aceleração em quatro anos de existência.

O crescimento e a qualidade do InovAtiva têm chamado a atenção de vários segmentos e atraído cada vez mais investidores, como Thiago Terra Ramalho, da Lotus Venture Investments. O executivo destaca a capilaridade do programa como fundamental para revelar importantes iniciativas, conseguindo alcançar empreendedores do interior brasileiro. “Olhamos oportunidades de investimentos que ainda não estão na mira dos grandes investidores”, explica.

Sediado em Ivinhema, no interior de Mato Grosso do Sul a 300 quilômetros da capital Campo Grande, o Reduza foi lançado em abril de 2015 para oferecer o menor preço aos clientes de e-commerce, através de descontos, cupons e promoções de forma rápida, simples e totalmente gratuita. Atualmente são mais de 300 mil consumidores beneficiados, que economizaram R$ 1,5 milhão.

Fonte: Oliver Press