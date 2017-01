Jejum Zero: Pacientes não precisam mais ficar 12 horas sem comer para realizar exames de sangue

Adiar o café da manhã para fazer coletas de sangue já não é mais problema para pacientes que precisam realizar exames de glicemia e perfil lipídico. O jejum de 12 horas, que convencionalmente é solicitado, agora pode não ser mais pré-requisitado por alguns laboratórios de Salvador, como é caso dos vinculados ao Hospital São Rafael (HSR) – que já aderiram às novas recomendações do Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Os avanços tecnológicos na área de diagnóstico laboratorial foram os grandes responsáveis pela nova recomendação para avaliar as taxas de Colesterol Total (CT), LDL‐C, HDL‐C, não‐HDL‐ C e Triglicérides (TG). Isso porque, os especialistas identificaram que o consumo de alimentos, antes da realização desses exames — desde que habituais e sem sobrecarga de gordura — causa baixa ou nenhuma interferência na análise do perfil lipídico.

Outra conclusão chegada, pelos especialistas da área, é que as dosagens realizadas após as refeições habituais são mais práticas e seguras em algumas situações. Ou seja, a flexibilização da alimentação evitaria, por exemplo, que um paciente com diabetes corra o risco de ter hipoglicemia por causa do jejum prolongado, dentre outros transtornos e intercorrências que podem acometer mais comumente gestantes, crianças e idosos.

Recomendação Médica

De acordo com a gestora do Laboratório do HSR, Agnaluce Moreira, é o médico quem vai decidir se o exame deverá ou não ser feito utilizando o jejum das 12 horas, devendo o laboratório seguir apenas o que foi orientado por ele. “Em certas situações clínicas específicas, em que as concentrações de triglicérides são extremamente elevadas, pode existir a necessidade do jejum. A interpretação do resultado do perfil lipídico do paciente deve ser feita com critério pelo médico solicitante, avaliando: o estado metabólico, a indicação do teste e a estratificação de risco”, afirmou.

O Consenso, que coloca em evidência as motivações para a não obrigatoriedade do jejum na maioria dos casos,foi elaborado em conjunto pela Sociedade Brasileira e Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML) e Sociedades Brasileiras de Cardiologia/Departamento de Aterosclerose (SBC/DA), Análises Clínicas (SBAC), Diabetes (SBD) e Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

Fonte: Lume Comunicação