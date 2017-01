Com descontos de até 70%, Liquida Ponto Mix aquece o início do ano nos shoppings da BRMALLS

De 12 a 15 de janeiro, centenas de lojas estarão com ofertas exclusivas

Previsão de calor na maior parte do país. Porém, a previsão de vendas aquecidas está só nos shoppings da BRMALLS. Isso porque o ano de 2017 chegou e trouxe com ele mais uma edição da Liquida Ponto Mix, a tradicional temporada de liquidação da maior rede de shoppings do país. A campanha promocional terá quatro dias de duração, de 12 a 15 de janeiro, e conta com a participação de centenas de lojas do Ilha Plaza , NorteShopping , Recreio Shopping , Shopping Tijuca e TopShopping, no Estado do Rio de Janeiro. Neste ano, a campanha promocional do Plaza Shopping Niterói terá um novo formato. Com 17 dias de duração, de 6 a 22 de janeiro, a estratégia é englobar o maior número de lojas possível, aproveitando os dias de promoção já previstos por cada marca. O NorteShopping funcionará em horário especial na sexta (13) e sábado (14), com lojas abertas até as 23h.

Repetindo o sucesso das últimas edições, os shoppings prepararam atrações para surpreender os clientes e tornar o momento das compras ainda mais agradável. O público poderá encontrar ambientes confortáveis, corredores enfeitados, vitrines adesivadas, música em todos os cantos, além de ativações in loco e nas redes sociais para engajar e entreter os visitantes.

Seja para renovar o guarda-roupa, começar o ano com mobiliário novo ou aproveitar para presentear alguém ou a si mesmo, os shoppings da BRMALLS garantiram a adesão de centenas de marcas e restaurantes para que os clientes visitem o maior número de lojas com os menores preços. A tradicional campanha da maior rede de shoppings do Brasil está em sua 23ª edição e contempla 30 empreendimentos em todo país.

No Ilha Plaza , na Ilha do Governador, as promoções estarão por toda a parte. Roupas, acessórios e até roupa de cama estarão com descontos de até 50%. Na First Class, as toalhas de banho de cores diversas caíram de R$ 39, 90 para R$ 29,90. Na Vira Volta tem sandália de plataforma que caiu de R$ 189,90 para R$ 99,90, metade do preço. Na Borelli, as polos listradas estão com descontos de até 40%, saindo por R$ 99; e para elas, a regata com estampa Coconut também estará bem mais barata, de R$ 119 por R$ 59,50. O verão promete ser bem quente, por isso, a boa é aproveitar os vestidinhos fresquinhos da Mercatto. Os estampados saem por R$ 49,90 e os lisos por R$ 39,90 cada. A criançada também pode se divertir com o Play Doh Town Carro Bombeiro e com a Fábrica de Gelatina da Frozen, na Ri Happy, que estão custando respectivamente R$ 79,99 e R$ 69,99. Na L3Tec, as camisas com estampas personalizadas estão de R$ 40 por R$ 15. E na Aquamar, o biquíni de estampa colorida, perfeito para aproveitar na viagem das férias, por R$ 59,90.

Quem procura boas opções de produtos variados em promoção encontra no NorteShopping diversas ofertas, como a da loja Soulier, que baixou o preço da sapatilha vazada de R$149 para R$49. Já a sapatilha recorte caiu de R$79 por R$39. A L’occitane está com o esfoliante corporal em promoção, de R$83 passou para R$41,50, durante o período de liquidações. Já a loção corporal, que antes custava R$56, agora está por R$27,50. Na loja American Street, o tênis Forum Mid baixou de R$413,90 para R$249,90. Na Zelo, a colcha microfibra casal com o preço de R$369,90 caiu para R$179,90, enquanto a colcha microfibra solteiro passou de R$299,90 para R$149,90. Quem procura por vestidos, encontra boas opções na Arrazo, com vestidos estampados e lisos a partir de R$69,90. As bermudas Stock estão em conta na Wollner, caíram de R$229,90 para R$149. Na Lacoste, são as t-shirts que estão em promoção, de R$249 por R$125. Para as crianças, há maiôs infantis na Tip Top, de R$99 por R$69,30, enquanto que a sunga caiu de R$49 para R$34,30. Na LG, o celular LG K10, que antes custava R$999, agora está R$849. Quem procura relógios, encontra na Hora Inglesa o relógio Sector, de R$579 por R$290.

No dia 6 de janeiro, os clientes já poderão aproveitar diversas promoções no Plaza Shopping Niterói , como as sandálias rasteiras da loja Via Mia, que sairão de R$ 79,00 por R$ 55,30. Quem busca óculos escuros para aproveitar os dias ensolarados de verão conta com ótimas opções na Maxvision. Lá, há óculos Rayban saindo de R$ 597,00 por R$499,00 e óculos de grau Carrera saindo de R$ 599,00 por R$ 397,00. Já a Folic está com descontos progressivos. Na compra de uma peça, o consumidor ganha 10% de desconto; na compra de duas, 20%; na compra de três, 30%; e na compra de quatro ou mais peças, o consumidor ganha 40% de desconto. Na loja Zelo, o Jogo de Cama de Casal, da linha Alexandre Herchcovitch, caiu de R$ 139,90 para R$94,90, enquanto o Travesseiro Matelassê Comfort Nasa baixou de R$ 69,90 para R$ 29,90.

O Recreio Shopping está com promoções imperdíveis nessa primeira edição da Liquida Ponto Mix de 2017. A Quem Disse, Berenice? é uma das lojas que está com descontos de 50%, o Batom Mate Rosanova sai de R$31,90 por R$15,95. Outra é a Aventto , que baixou o Óculos Esportivo de R$ 189,00 por R$ 94,50. A Wöllner tem Bermuda Stock de R$ 229,80 por R$149,00. A Zapatto tem Sandália Rasteira de R$ 79,99 por R$39,99. Para as férias da criançada, a Mini Einstein oferece Kit Acessórios Lady Bug pela metade do preço, de R$ 299,90 por R$ 149,90. A Blush baixou o preço do Perfume Bvlgari Aqva (50ml) de R$ 389,00 por R$ 299,00.



Os tijucanos podem aproveitar e começar o ano com diversos itens como roupas e acessórios novos, e até proteger as crianças para curtir uma boa praia nestas férias. Na loja UV Line do Shopping Tijuca , o Boné da Baby Boys, feito com material que especial contra os raios UV, está com 50% de desconto, de R$ 59,90 por R$ 29,90. Para estar na moda da estação, a Soulier tem a sapatilha vazada que é um charme e está saindo por R$ 49,90, com 67% de desconto. Para um look mais arrumado mas sem passar calor, a Dartigny tem camisas polo para eles em tecido flamê, fininho e elegante em diversas cores, de R$ 79 por R$ 39,50. No Mundo Verde, o campeão de vendas tem sido o Chá de Hibisco, que promete acabar com as gordurinhas abdominais e do quadril. Para dar aquele empurrãozinho, o pote de chá solúvel da planta com 200 gr está pela metade do preço, de R$ 39,90 por R$ 19,90. Algumas operações do setor de serviços também participarão da campanha Ponto Mix com ofertas arrasadoras. Na CVC tem pacotes para Foz do Iguaçu por R$ 1.168,00. Para refrescar nessas temperaturas mais altas, a pedida é o TRIFREDDO no Freddo. A combinação de sorvete com creme americano e frutas, normalmente custa R$ 21,50. No período da promoção, a delícia sai por R$ 10,50. Outra super vantagem é aproveitar o pacote de depilação a laser para as Axilas na Espaço Laser. O total de sessões está saindo com 70% de desconto, de R$ 1.500 por R$ 450.

O TopShopping está com promoções imperdíveis nesta primeira edição da Liquida Ponto Mix 2017. Na loja Oi, o celular LG K4 de R$ 699,00 sai por R$ 499,00. Na Cristal Graffiti, a camisa de R$ 80,00 sai por R$ 40,00. Na Sonho dos Pés, a sapatilha de R$ 69,90 sai por R$ 29,90. Na Ação Children, o vestido de bebê de R$ 69,90 sai por R$ 39,90. Na Lupa Lupa, óculos de sol de R$ 199,00 sai por R$ 179,00. Na Imaginarium, a Mochila de Listras Aquarela de R$ 129,90 sai por R$ 89,90.

