Cristiano Ronaldo é eleito melhor do mundo pela quarta vez

Não teve jeito! Cristiano Ronaldo faturou nesta segunda-feira o prêmio “The Best”, que consagra o melhor do mundo da temporada 2016. Foi a quarta conquista do português, que superou o argentino Lionel Messi e o francês Antoine Griezmann. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, entregou o troféu para o atleta do Real Madrid.

Foto: LANCE!

Cristiano Ronaldo venceu também em 2008, 2013 e 2014 e volta a ficar um atrás de Messi, ganhador do prêmio de melhor do mundo em cinco oportunidades.

O camisa 7 do Real Madrid marcou 61 gols em 60 jogos no período de votação. Ele ajudou o Real Madrid a conquistar a 11ª Liga dos Campeões de sua história. Ronaldo foi um dos principais nomes de Portugal, que venceu a Eurocopa pela primeira vez em sua história.

Messi também teve um ano bom. Ele ajudou o Barcelona a vencer o Campeonato Espanhol. Por outro lado, perdeu pênalti na final da Copa América com a Argentina. O título acabou com a seleção do Chile.

Griezmann, por sua vez, era o azarão da disputa. Mas 2016 foi o principal ano da carreira do jogador do Atlético de Madrid. Apesar de não ter conquistado títulos, ele foi o principal nome do Colchonero na temporada, ajudando o time a chegar à final da Liga dos Campeões. Na Eurocopa, foi eleito o melhor atleta e artilheiro, mas a França acabou perdendo para Portugal, de Cristiano Ronaldo.