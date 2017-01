Volante Luan renova contrato com o Avaí e projeta o ano de 2017

Foto: André Palma Ribeiro / Avaí FC

De contrato novo com o Leão da Ilha, o jogador Luan já começou forte o trabalho de pré-temporada. Depois de fazer parte do grupo que conseguiu o tão sonhado acesso a elite do futebol brasileiro, o jogador, ainda mais motivado, fica por mais dois anos defendendo as cores do Avaí.

– A renovação de contrato se deu por um conjunto de coisas, uma delas foi pelo curto período que estou no Avaí, apenas seis meses. Mesmo com esse pouco tempo já conseguimos levar o clube novamente à série A, mas tenho muito ainda para ajudar o time, quero fazer parte da história vitoriosa do Leão e marcar meu nome aqui na Ressacada, enfatiza o jogador.

Luan, que se firmou no time do técnico Claudinei Oliveira na temporada 2016, sabe que a manutenção no Brasileirão, uma boa campanha na Copa da Primeira Liga e o título do Campeonato Catarinense são prioridades da torcida e do clube, que não conquista o estadual desde 2012.

– A expectativa para 2017 é muito boa. Começamos o ano com o foco no estadual, queremos ganhar esse título. Nosso objetivo também é a manutenção da equipe na série A e fazer uma boa campanha na Primeira Liga. Sabemos da responsabilidade que é vestir a camisa do Avaí, por isso queremos manter uma boa regularidade em todas as competições que formos disputar, comenta o volante.

O elenco, que se reapresentou na última terça-feira (3), iniciou os primeiros trabalhos do ano realizando exames médicos e exercícios físicos. O dono da “cabeça de área” azurra mantém o ritmo acelerado nos treinamentos para chegar bem nas competições.

– O clube manteve a base do ano passado, o que é muito bom. Os treinamentos estão sendo intensos, como todo início de temporada, o que é essencial para o restante do ano e a sequência de jogos que teremos, avalia.

Luan embarca para o município de Águas Mornas com os companheiros e a comissão técnica nesta segunda-feira (9), onde o grupo dá continuidade ao restante da pré-temporada. O primeiro jogo oficial do Leão da Ilha será realizado no dia 25 de janeiro, contra a equipe do Paraná, no Durival Britto.

SMM Assessoria