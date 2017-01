PARCEIROS DE BOTECO: CÃES PODEM BEBER CERVEJA COM SEUS DONOS EM BARES DE SÃO PAULO

Locais pet friendly em Pinheiros e Vila Madalena incluíram no cardápio o petisco líquido sem álcool nos sabores carne e frango

Cada vez mais próximos aos humanos, os cães agora estão assumindo a vez de “parceiros de boteco”. Bares pet friendly de São Paulo decidiram inovar em seu cardápio e incluíram a Dog Beer, primeira cerveja do Brasil para cães. A ideia desses estabelecimentos é unir ainda mais clientes e pets em momentos de lazer, comemorações, happy hours e outras ocasiões especiais que os tutores gostariam de vivenciar com seu animal de estimação.

O petisco líquido feito à base de água, malte e extrato de carne ou frango, que não contém álcool nem gás carbônico, substâncias prejudiciais à saúde dos animais, virou atração em casas de Pinheiros, Aclimação, Vila Madalena entre outros. Fora da capital, a cidade de Campinas se rendeu à cerveja para cães.

No Sailor Burguers e Beers, localizado na região de Pinheiros, e no Grainnes Irish Pub, de Campinas, a aceitação da Dog Beer entre os clientes tem sido ótima. “Como a bebida é exclusiva para cães, algo nunca visto por eles até então, a maioria compra para matar a curiosidade e testar com seu pet a novidade”, relata Walace Giuzio, proprietário do Sailor, que explica ainda que os cães que acompanham seus donos recebem o petisco em cumbucas ao lado de uma ração especial. “O nosso público simpatiza muito com o produto, acha interessante e compra para fazer a alegria do cão e ter um dia agradável ao lado dele”, completa Diógenes Fayan, proprietário do bar campinense.

Para o diretor comercial da Dog Beer, Lucas Marques, bares e restaurantes pet friendly, principalmente os que comercializam cervejas artesanais e importadas, são um nicho de mercado bastante importante para o negócio. “Os consumidores do produto não são apenas os que amam seus cães de estimação, mas também os que possuem paixão por cerveja e por uma boa companhia na hora de apreciar a famosa ‘gelada’”, finaliza o empresário.



Primeira cerveja do Brasil para cães, a Dog Beer é um petisco líquido que não contém álcool nem gás carbônico, substâncias prejudiciais à saúde dos animais. O produto surgiu de uma parceria com o Centro de Tecnologia e Alimentos e Bebidas do SENAI de Vassouras/RJ, único pólo de formação de mestres cervejeiros da América Latina, após dois anos de estudos com um grupo formado por veterinários e especialistas em cerveja. O resultado foi uma bebida altamente palatável, à base de água, malte e carne ou frango.

Sob o comando do empresário Lucas Marques, a Dog Beer é produzida na primeira cervejaria do Brasil especializada em animais de estimação, localizada na Zona Leste de São Paulo. E para acompanhar a bebida, a empresa oferece ainda o Ipet Snacks, uma linha completa de petiscos que simulam aperitivos de festas de aniversário e churrasco, para que donos e cães possam compartilhar qualquer comemoração.

A Dog Beer está disponível em unidades de 355 ml e o preço médio do produto é de R$ 9,99.

