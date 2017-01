6 passos para escolher a melhor escola do seu filho em janeiro

Ainda dá tempo de encontrar boas instituições levando em conta os desejos e as necessidades do seu filho

A escola é o local onde a criança vai passar a maior parte do seu tempo até atingir a maioridade. Como uma das principais ferramentas para a formação do ser humano, as instituições precisam levar em conta as necessidades individuais de cada aluno e potencializar a capacidade de sua inserção na sociedade. Por isso, os pais devem ter em mente que escolher a escola é uma tarefa que deve ser feita com muita atenção – o que está em jogo é nada mais do que o futuro do filho.

Para Claudio Falcão, diretor do Sistema de Ensino pH, embora o tempo seja curto, ainda é possível avaliar alguns quesitos antes de decidir a escola agora. Veja a seguir, os principais listados pelo especialista:

1 – Visite os espaços da escola presencialmente

Um bom espaço físico não garante uma boa educação oferecida pela instituição de ensino. Porém, para que as aulas e a ambientação do estudante se deem de maneira efetiva, é necessário ter instalações minimamente adequadas. Embora não seja o único fator importante, visitar a escola e ter essa constatação é um passo importante para avaliá-la.

2 – Confira o material didático

Uma escola deve possuir um material didático estruturado com conteúdo aprofundado e contextualizado, elaborado por educadores de excelência, qual os seus resultados e como é visto no mercado editorial.

3 – Analise os resultados

Pensar em uma escola é pensar também no futuro profissional do seu filho. Por isso, é importante analisar o resultado dos alunos de determinada escola nos principais vestibulares e no Enem, comparando com os resultados de outras instituições. Outros avaliadores externos, como desempenho em olimpíadas, também são válidos.

4 – Avalie o corpo docente

Aqui, não há exceção: boas escolas são feitas, obrigatoriamente, de bons professores. Veja quem são e quais suas titulações, se permanecem um bom tempo na casa, se participam de Congressos para atualização.

5 – Converse com outros pais

Procure conhecer pais de alunos da instituição interessada. Questione sobre questões básicas como alimentação, rotina, modelo de ensino. Conversando com pessoas que já passaram pela mesma situação que a sua lhe dará mais segurança na hora de matricular seu filho.

6 – Leve em consideração a opinião do aluno

Em todas as fases do processo, procure identificar a opinião de quem de fato irá estudar, o seu filho. Da mesma maneira que ele não pode decidir sozinho, os pais também não devem decidir apenas com a sua percepção. Estar feliz é o primeiro passo para o aluno começar bem.

