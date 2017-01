Sabe o que cai bem no corpo e no dia a dia ajuda na hora de construir o estilo pessoal.

Bespoke Life ensina a definir o seu estilo

Definir o seu estilo requer um pouco de autoconhecimento, o que nem sempre é tarefa fácil. A Bespoke Life, com o serviço de concierge de estilo, ajuda você a montar um guarda-roupa que seja a sua cara, com peças adequadas ao seu corpo e à sua rotina. Para começar a se conhecer, veja estas dicas.

Autoconhecimento não é tarefa fácil. Quantas vezes pensamos que causamos certa impressão e depois descobrimos que não foi exatamente o que achávamos? A roupa é um retrato da pessoa e, por isto, deve refletir quem somos e a imagem que desejamos passar. A Bespoke Life dá algumas dicas para você se conhecer e, assim, encontrar o seu estilo. Confira!

Busque pessoas públicas que sejam referência para você na hora de se vestir. Colete fotos de looks que agradaram e depois procure modelos similares que caiam bem em você.

Tire fotos de você mesma, de corpo inteiro, sob diversos ângulos. Assim, você terá uma noção visual mais exata do seu biotipo e dos modelos que podem valorizar as suas formas.

Valorize os pontos fortes do seu corpo. Procure peças que destaquem as partes que você mais gosta.

Pense na sua rotina. Por exemplo, se você tem crianças pequenas, será difícil usar salto alto no dia a dia. Agora, se você é uma executiva, pode ser que salto alto e terninho sejam obrigatórios. Liste suas tarefas e prioridades e busque as melhores soluções para o seu contexto.

A Bespoke Life oferece o serviço de concierge de estilo. Giselle Loyola, sócia da empresa, consultora de moda e modelo profissional, dá uma assessoria completa para cuidar da imagem e do estilo do cliente, que inclui a definição das peças adequadas para o seu corpo e a fotografia de looks para cada ocasião.

