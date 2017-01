Contas de janeiro – Pesquisar e negociar são conselhos para quem não quer comprometer o orçamento

Em meio à crise financeira pela qual o país está passando, grande parte da população ainda tem que pagar um monte de contas extras previstas para este mês de janeiro. Além de impostos como IPTU e IPVA, é preciso também comprar material escolar e renovar o seguro do automóvel. Segundo o professor de economia da Faculdade Mackenzie Rio, Marcelo Anache, é preciso ficar atento para que essas contas não virem uma bola de neve e comprometam o orçamento no resto do ano:

“Essa é o momento mais importante para quem precisar pagar essas contas de início de ano. É preciso colocar tudo na ponta do lápis, pesquisar bastante, negociar e, se possível, pagar à vista para evitar que o orçamento de todo o ano seja comprometido. Se for preciso pegar um empréstimo ou pagar no cartão de crédito, pense primeiro nos juros que estão sendo cobrados. Para quem não quer se endividar, vale a pena reduzir outras despesas como a conta de telefone celular, por exemplo”, alerta ele.

MARCELO ANACHE É PROFESSOR DE ECONOMIA DA FACULDADE MACKENZIE RIO E ESTÁ DISPONÍVEL PARA ENTREVISTAS

