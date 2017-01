Organizações devem seguir novas regras de certificação, alerta IQA

09/01/2017

A partir de 1º de janeiro de 2017, regras serão válidas para IATF 16949:2016 e ISO/TS 16949:2009

O IQA – Instituto da Qualidade Automotiva, organismo de certificação acreditado pela CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação) do Inmetro, alerta as organizações para atendimento às novas regras que definem os procedimentos de certificação, válidas para as normas IATF 16949:2016 e ISO/TS 16949:2009 a partir de 1º de janeiro de 2017.

Publicado em 1º de novembro de 2016 pela IATF (sigla inglesa para Força Tarefa Automotiva Internacional), o manual de regras chega à quinta edição. “As interpretações sancionadas e perguntas mais frequentes estão incorporadas nesta nova edição, além de esclarecimentos para o melhor entendimento de alguns requisitos”, conta Sérgio Kina, gerente técnico do IQA.

A partir de 1º de outubro de 2017, as auditorias já deverão ser realizadas conforme a nova norma IATF 16949. “Neste processo de transição, a auditoria deverá ser realizada de forma completa e ser considerada como auditoria de recertificação”, completa o gerente técnico do IQA.

Segundo o Kina, é importante que as empresas tenham, além da norma IATF 16949, o manual de regras para entendimento do processo de certificação. “A transição deverá ser realizada em um período curto, então o quanto antes as empresas começarem as adequações de seus sistemas, em relação aos novos requisitos da norma e a qualificação dos auditores internos, melhor será”, recomenda.

Transição – Responsável por definir os requisitos dos sistemas da qualidade no setor automotivo, a IATF 16949:2016, publicada em 1º de outubro de 2016, deve ser aplicada pelas organizações em conjunto com a ISO 9001:2015 até 14 de setembro de 2018, quando os certificados baseados na ISO/TS 16949:2009 perderão a validade.

As organizações agora devem analisar a nova norma e implementar as mudanças necessárias aos sistemas de gestão. “Antes de iniciarem as auditorias externas, precisam realizar as auditorias internas de maneira bem detalhada e com planos de ação para a gestão de não conformidades e análise crítica pela direção”, orienta Kina.

Entre as mudanças, destacam-se a definição do contexto da organização e as necessidades e expectativas das partes interessadas; a análise de riscos e do plano de contingência; revisão dos requisitos para fornecedores e cadeia de fornecimento; exigência de novos requisitos de qualificação e uso de ferramentas para auditores internos; exigência de gerenciamento de garantia e falha de campo; e inserção de requisitos para produtos com softwares embarcados.

Interessados em obter mais informações podem contatar o IQA por meio do telefone (11) 5091-4545 ou do e-mail negocios@iqa.org.br.