Estudos da ABF traçam perfil de microfranquias e das 50 maiores redes do Brasil

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) tem o prazer de convidá-lo(a) para a Coletiva de Imprensa que será realizada no próximo dia 12 de janeiro de 2017 (quinta-feira), às 09h30, no Centro de Capacitação e Eventos da ABF. Acompanhe a transmissão on line.

Na ocasião, o novo Presidente da ABF, Altino Cristofoletti Junior, e o Diretor de Inteligência de Mercado, Claudio Tieghi, apresentarão dois estudos inéditos da entidade: um sobre o perfil das 50 maiores redes de franquias que operam no Brasil e outro sobre o perfil das microfranquias. Os estudos trarão aspectos como tipo de ponto comercial, modelo de negócio, formação dos franqueados, dentre outros. Na ocasião, será apresentada também uma prévia parcial do balanço de 2016 e a projeção de desempenho do setor em 2017.

SERVIÇO

Coletiva de Imprensa ABF: Estudos Perfil 50 maiores e microfranquias

Data: 12/01/2017 – quinta-feira

Programação:

09h30-10h00: Welcome Coffee

10h00-10h15: Abertura pelo Presidente da ABF, Altino Cristofoletti Junior

10h15-11h15: Apresentação dos números pelo Diretor de Inteligência de Mercado, Claudio Tieghi

11h15-11h50: Perguntas

11h50-12h00: Encerramento

Local: Centro de Capacitação e Eventos da ABF

Endereço: Av. das Nações Unidas, 10989, 9º andar – conj. 92, Vila Olímpia

DFREIRE Comunicação e Negócios – Tel. (11) 5105-7171

Debora Freire – debora@dfreire.com.br

Fabíola França – fabiola@dfreire.com.br

Rafael Machado – rafael@dfreire.com.br

Regina Teixeira – regina@dfreire.com.br

Marina Valeriano – marina@dfreire.com.br