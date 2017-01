Saiba quais foram os livros mais vendidos em 2016 na Saraiva

Confira na lista compilada pela Saraiva os livros mais vendidos de 2016.

Livros impressos:

1º “Como Eu Era Antes de Você”, Jojo Moyes, Intrínseca

2º “Depois de Você”, Jojo Moyes, Intrínseca

3º “Ruah – Quebrando Os Paradigmas de que Gordura é Saúde e Magreza é Doença”, Padre Marcelo Rossi, Editora Globo

4º “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada”, J. K. Rowling, Rocco

5º “Diário de Larissa Manoela”, Larissa Manoela, HarperCollins

6º “Authenticgames – Vivendo Uma Vida Autêntica”, Authenticgames, Editora Alto Astral

7º “Ansiedade – Como Enfrentar o Mal do Século”, Augusto Cury, Editora Saraiva

8º “O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares”, de Ramsom Riggs, Leya Brasil

9º “Segredos da Bel Para Meninas”, Bel, Editora Gente

10º “O Pequeno Príncipe – 51ª Ed. 2015”,Antoine de Saint-exupéry, Ediouro

Livros digitais:

1º “Como Eu Era Antes de Você”, Jojo Moyes, Intrínseca

2º “Depois de Você”, Jojo Moyes, Intrínseca

3º “A última Carta de Amor”, Jojo Moyes, Intrínseca

4º “Uma Noite Perfeita”, Andre Bella, Novo Conceito

5º “Todo Seu”, Sylvia Day, Paralela

6º “O Poder do Hábito”, Charles Duhigg, Objetiva

7º “50 Coisas que Você Pode Fazer para Controlar a Ansiedade”, Wendy Green, Larousse do Brasil

8º “Por que Gritamos Golpe?”, diversos autores, Boitempo

9º “Romance com o Duque”, Tessa Dare, Autêntica

10º “A Garota do Trem”, Paula Hawkins, Record

