Papa receberá líder palestino Mahmoud Abbas no sábado

O papa Francisco receberá no próximo sábado (14) o chefe da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, no Vaticano, informou a Santa Sé à Agência Ansa, da Itália, nesta segunda-feira (9). Será a quarta vez que o papa se encontrará com o líder palestino no Vaticano.

Saiba Mais Papa diz que pobreza e miséria espiritual causam terrorismo

A primeira foi no dia 17 de outubro de 2013, após uma audiência geral, seguida por uma reunião no dia 8 de junho de 2014, durante o encontro das orações pela paz – ao lado do então presidente israelense, Shimon Peres, e do patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I.

Depois, os dois se encontraram no Vaticano no dia 16 de maio de 2015, às vésperas da canonização de quatro freiras, entre elas duas palestinas.

O papa Francisco e Abbas também se reuniram no dia 25 de maio de 2014, em Belém, durante a visita do sucessor de Bento XVI à Terra Santa.