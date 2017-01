Qatar Airways divulga seu maior Travel Festival para 2017

Tarifas de acompanhante, descontos para grupos e outras ofertas fantásticas a serem descobertas pela rede global da companhia aérea entre 9 e 16 de janeiro de 2017

Ótimas ofertas adicionais disponíveis através de nossos parceiros Visa e AccordHotels

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2017 – O famoso festival da Qatar Airways, o Travel Festival, está de volta e melhorou significativamente para 2017, convidando viajantes do mundo a tirar proveito de várias ofertas excepcionais em toda a rede mundial da companhia. Ofertas extraordinárias podem ser encontradas na Melhor Classe Executiva do Mundo* e Classe Econômica, além de ofertas especiais para acompanhantes e descontos em reservas de grupos** à venda entre 9 e 16 de janeiro de 2017.

Os passageiros da Qatar Airways podem escolher entre destinos ainda mais incríveis para explorar a partir de 2017, com o lançamento dos novos serviços para Auckland, Nova Zelândia; Canberra, Austrália; Chiang Mai, Tailândia; entre outros. As ofertas disponíveis durante o Travel Festival são aplicáveis à Classe Econômica e à Classe Executiva, em tarifas ida e volta com viagem entre 11 de janeiro e 15 de dezembro de 2017 para mais de 150 destinos pelo mundo, incluindo o Oriente Médio, Índia, Sudeste da Ásia, China, Ásia-Pacífico, e África.

Os passageiros podem experimentar cultura como nenhuma outra em Hong Kong com voos a partir de USD 980 por pessoa, correr em busca de um verão sem fim em Seychelles com voos a partir de USD 775 por pessoa ou explorar a surpreendente Phuket a partir de USD 990 por pessoa com o serviço diário da Qatar Airways partindo de São Paulo. Os passageiros podem aproveitar ofertas excepcionais comprando através do qatarairways.com/travelfestival ou entrando em contato com o representante da Qatar Airways mais próximo.

Pela primeira vez desde o início do Travel Festival, a Qatar Airways fez parceria com a empresa global líder em serviços financeiros, Visa, proporcionando descontos adicionais na compra de passagens aos titulares de seus cartões. Viajantes também podem ter vantagens com a parceria da companhia com a AccordHotels, recebendo 10% de desconto ao fazer uma reserva de hospedagem através do site da companhia aérea. Além disso, membros do Privilege Club, o Programa de Passageiro Frequente da Qatar Airways, também terão a oportunidade de ganhar milhas em dobro em compras feitas durante o período de promoção.

O Diretor Comercial (CCO) da Qatar Airways, Dr. Hugh Dunleavy, disse: “O Qatar Airways Travel Festival rapidamente tornou-se um evento global emocionante que oferece grande valor e incentiva nosso viajantes a continuar explorando; e estou entusiasmado por poder trazê-lo de volta pela terceira vez. O Ano Novo é a época perfeita para começar a pensar em planos de viagem para o ano que se inicia e o Travel Festival possibilita aos viajantes poder aproveitar uma série de ofertas e promoções em nossa rede inteira com preços excepcionais.”

“Nossos passageiros também têm a oportunidade de aproveitar descontos adicionais em reservas de grupos – nosso Travel Festival é feito para incentivar nossos valorosos passageiros a irem a lugares e criarem memórias juntos daqueles que mais estima.”

O Qatar Airways Travel Festival proporciona a oportunidade perfeita para viajantes agradarem aos mais próximos e queridos com serviço premiado quando forem viajar juntos, com a companhia aérea que recebeu uma série de prêmios em 2016. A Qatar Airways foi nomeada pela Skytrax como a companhia aérea com o Melhor Serviço no Oriente Médio, Melhor Classe Executiva do Mundo em 2016 e Melhor Lounge de Classe Executiva, bem como Melhor Classe Executiva pelo Business Traveller Awards. A companhia aérea anunciou recentemente vários aprimoramentos à sua cabine para elevar a experiência do passageiro, incluindo novos kits de amenidades BRICS e Castello Monte Vibiano Vecchio para os passageiros de classe executiva, e novos kits de entretenimento para crianças da Habro para os viajantes mais novos da companhia.

Passageiros aproveitando as vantagens do Qatar Airways Travel Festival são incentivados a transformar duas férias em uma, planejando uma parada em Doha com o novo esquema de visto de trânsito, oferecendo aos visitantes um visto de trânsito gratuito por até 96 horas na ida ou na volta de seu destino final. Combine uma visita rápida à Doha, com seus pontos históricos e compras e resorts cinco estrelas com férias de sonhos – disponível somente aos passageiros Qatar Airways. Visite a Qatar Airways no http://www.qatarairways.com/us/en/qatar-transit-visa.page para mais informações.

Notas aos Editores:

*Melhor Classe Executiva do Mundo conforme votada pela Skytrax Airline Awards 2016.

**Os descontos aumentam a cada passageiro adicionado à reserva de grupos de 3 a 7 pessoas. Termos e condições se aplicam. Assentos e sujeito à disponibilidade e datas em blecaute se aplicam. Por favor, revise no momento da reserva em qatarairways.com/travelfestival

***Taxas podem ser aplicadas. Veja Termos e Condições para detalhes completos.

FONTE Qatar Airways