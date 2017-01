“Sunset no Morro” convida o carioca para ver o pôr-do-sol de uma das vistas mais emblemáticas do Rio: o Morro da Urca

Nos domingos de Verão, das 17h às 21h, ponto turístico se tranforma num grande lounge com o melhor da música e da gastronomia

O verão é a época do ano em que o Rio de Janeiro se transforma. Os sorrisos se abrem e a cidade ganha novos ares. Para combinar com a atmosfera da estação, o Bondinho Pão de Açúcar promove o evento “Sunset no Morro”, transformando o ponto turístico num grande lounge nos fins de tarde de domingo de janeiro e fevereiro, local único para assistir ao pôr-do-sol. Das 17h às 21h, o lugar recebe uma das melhores programações pós-praia da cidade. A música fica por conta de renomados artistas brasileiros. A tudo isso somam-se novos conceitos de uma gastronomia despojada e drinks que são a cara da estação. Há também festival de food bikes, espalhadas pelo Morro da Urca.

Programação:

15/01 – Vinill + DJ Tata Thomazini

22/01 – Gus e Vic + DJ Daniel Nahoum

29/01 – LiveALive + Mateus (Sakanight) + Cláudia Barbotv (part.) + DJ Tata Thomazini

*em caso de chuva, não haverá o evento.

SOBRE O BONDINHO

Inaugurado em 27 de outubro de 1912 o Bondinho Pão de Açúcar inseriu o Rio de Janeiro no roteiro das grandes atrações turísticas mundiais. Todos os anos, aproximadamente 1,6 milhão de visitantes passam pelas estações rumo ao Morro da Urca e do Pão de Açúcar, que fica a 396 metros de altura e permite vistas incríveis da Cidade Maravilhosa. Recentemente, o local passou por uma revitalização, dando ainda mais conforto aos visitantes de todas as partes do mundo.

INGRESSOS

Ticket promocional “Verão Carioca” para cariocas e moradores do Rio e Grande Rio (acesso somente ao Morro da Urca):

Valor: R$ 60

Crianças (de seis a 12 anos): R$ 30

Desconto concedido a moradores e nascidos no Rio e Grande Rio, mediante a apresentação de RG original com foto ou comprovante de residência impresso nominal. Para o ticket promocional de crianças, deve ser apresentada a certidão de nascimento.

A venda do ticket promocional “Verão Carioca” ocorre somente na bilheteria da Praia Vermelha, das 17h às 19h50.

SERVIÇO

Bondinho Pão de Açúcar

Endereço: Avenida Pasteur 520 – Urca – Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2546-8433

www.bondinho.com.br