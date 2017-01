10 de janeiro de 2017

AVISO DE PAUTA

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza, nesta terça-feira (10), coletiva de imprensa para divulgação do 4º Levantamento da Safra de Grãos 2016/2017. O anúncio será no auditório da Companhia, em Brasília, às 9h, com a participação da diretora de Política Agrícola e Informações da Conab, Cleide Laia, do superintendente de Informações do Agronegócio da Companhia, Aroldo Neto, e do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller.

Serviço:

4º Levantamento da Safra de Grãos 2016/2017

Data: 10 de janeiro

Horário: 9h

Local: Conab – auditório,

SGAS – Quadra 901, Ed. Conab – Brasília/DF

Fonte: CONAB/MS