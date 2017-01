Acampamento de férias católico completa 10 anos

Palestras, shows e circuitos esportivos são algumas das atrações do “Revolução Jesus”, já realizado nos Estados Unidos, no Chile e na Angola

A 10ª edição do Acampamento Revolução Jesus acontece de 11 a 15 de janeiro de 2017 na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). Com uma programação que une práticas esportivas e oração, o evento é uma opção diferenciada para os jovens nas férias de janeiro.

De acordo com o idealizador do acampamento e missionário da Comunidade Canção Nova, Adriano Gonçalves, “Nesses 10 anos de Revolução Jesus, temos nos empenhado em levar o jovem a uma verdadeira experiência de fé. E nesta edição não será diferente! A começar pelo tema do encontro:‘De volta ao primeiro Amor’, que vem selar a vivência do Ano da Misericórdia”.

O Acampamento começa na quarta-feira (11), com a missa às 20h, no Santuário do Pai das Misericórdias. Palestras, shows, missas e momentos de Adoração ao Santíssimo Sacramento são algumas das atrações do “Revolução Jesus”, já realizado nos Estados Unidos, no Chile e na Angola.

Os circuitos esportivos acontecem na quinta (12) e na sexta-feira (13), na fazenda Limeira, próxima à Canção Nova, reunindo 500 jovens, previamente inscritos. Uma equipe de mais de 100 monitores acompanha as atividades.

No sábado (14), às 14h20, haverá uma mesa redonda sobre afetividade e sexualidade, com o casal de missionários, André e Magda Florêncio, e os padres Paulo Ricardo, de Cuiabá (MT), e Demétrio Gomes, de Niterói (RJ).

Em horários alternados, os participantes também poderão assistir, no auditório São Paulo, ao musical “Canto das Írias”, apresentado pela Comunidade Shalom, de Fortaleza (CE). A peça aborda o distanciamento do homem de Deus.

SERVIÇO

Evento: Acampamento Revolução Jesus – Tema: “De volta ao primeiro Amor”

Data: 11 a 15 de janeiro de 2017

Local: Canção Nova

Endereço: Av. João Paulo II, s/n, Alto Bela Vista, Cachoeira Paulista (SP)

Entrada: Gratuita

Circuitos Esportivos: Quinta-feira (12/01) e sexta-feira (13/01), na fazenda Limeira, próxima à Canção Nova. *Inscrições encerradas.

Programação completa: eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-revolucao-jesus-9/

Fonte: Imprensa Canção Nova Vida