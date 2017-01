Boletim de Pautas nº112 – Retrospectiva 2º sem. 2016

Boletim de Pautas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Número 112 – 10 de janeiro de 2017 Pautas Destaque 2016 Brasil é primeiro país a desenvolver técnica de

produção de embriões

sem uso de laboratório Método inovador, TIFOI permite a produtor desenvolver embriões bovinos na própria fazenda Leia mais

Medicamento com nanotecnologia é aposta

da pesquisa para tratar

mastite bovina Tecnologia aumenta eficácia em até 15% em relação ao medicamento tradicional Leia mais

Pesquisa inédita produz húmus com o uso de piolhos-de-cobra Gongolos podem substituir minhocas com a mesma eficácia para produção de adubo orgânico Leia mais

Aquicultura brasileira cresce 123% em dez anos Entre 2005 e 2015, setor atraiu ao País grandes empresas e investidores Leia mais

Adoção de ILPF chega a 11,5 milhões de hectares Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina são os estados que mais aderiram ao sistema de integração lavoura-pecuária-floresta Leia mais Pautas Destaque 2016 Filme pulverizado sobre

o pomar protege frutas

de pragas e doenças Solução tecnológica tem apresentado resultados promissores na indução da resistência a doenças e pragas das plantas Leia mais

Fertilizante inteligente

gera economia e minimiza impacto ambiental Nanotecnologia para liberação controlada de adubos reduz perdas e emissões de GEEs Leia mais

Tecnologia inovadora analisa solos em apenas 30 segundos SpecSolo apresenta dezenas de dados sobre fertilidade e física de solos. Leia mais

Brasil e Estados Unidos identificam gene para

combate ao HLB dos citros Molécula mata o inseto vetor por meio do método de RNA interferente Leia mais

Pesquisa desenvolve cultivar de arroz voltada à culinária japonesa Curto e pegajoso, grão busca atender um segmento de mercado crescente no País Leia mais Hotsite

Revista

