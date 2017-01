AS DEZ MEDIDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO & OS DEZ MANDAMENTOS BÍBLICOS

JORNAL GRITO CIDADÃO:

ILEGALIDADE, MASSACRE EM MANAUS : “FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CHMADA A INTERVIR…”

Por: Pettersen Filho

Chamada à intervir na Segurança Pública Estadual do Estado do Amazonas, Acre, Roraima, e outros adjacentes,, por ocasião dos recentes Massacres de Presos em Manaus e Roraima, a Força Nacional de Segurança Pública, com um efetivo de cerca de 100 Homens, que devem somar-se, mais tarde, a outro tanto de Policiais Estaduais dos respectivos Estados, incumbida da Segurança dos Presídios, em meio ao Quadro Caótico da Segurança no Estado, como, de resto, em todo o Brasil, onde as Delegacias de Polícia Civil não dão conta de Investigar os Crimes de Homicídio da Capital, e onde os Presídios, no mais das vezes, são Depósitos Amontoados de “Gente” desajustada ao Convívio Social , Massa de Manobra para Facções do Crime Organizado, num País em que impera a Má Distribuição de Renda e o Abismo Social , em que, as vezes, o Estado Oficial é chamado à intervir, no entanto, a FNSP, instituída pelo Governo Lula, e legado seu, de Lula, muitas vezes acusada, como Força Policial, de uso extremo da violência, pratica de “ tortura ” e de “ uso excessivo da força ”, diante da Balburdia que é a Segurança Pública Nacional , como um todo, em que a tal “ Força ” figura, apenas, como mas um “ Mote ”, a remendar a Política Nacional de Segurança Pública , tocada ao improviso, como improvisado, mesmo, o é a própria “ Força ”. .. http://www.abdic.org.br/index.php/1549-ilegalidade-massacre-em-manaus-forca-nacional-de-seguranca-publica-chmada-a-intervir

O COMUNISMO DE SAPATO NOVO

Por : Percival Puggina

A contestação mais comumente feita a quem denuncia os erros e maldições do ideário comunista é a de que o comunismo morreu. E se morreu, seu ridículo adversário é um Dom Quixote com neurônios de Sancho Pança, avançando contra algo que não existe mais… http://www.abdic.org.br/index.php/1548-o-comunismo-de-sapato-novo

A IDADE DE CRISTO : “33 PRESOS MORTOS EM RORAIMA…”

Por : Pettersen Filho

Cabala, Numerologia, Coincidência, Carma, Destino, deem o nome que deem, entendam, como entendam, é exatamente esse, Trinta e Três, exatamente os anos que viveu Jesus Cristo, o ultimo numero de Presos Mortos no cativeiro, dessa vez em Roraima, no Presídio coincidentemente chamado de “Monte Cristo”, nem bem reagrupadas as partes dos corpos dos outros Sessenta, assassinados em Manaus, dias atrás, na Guerra de Facções que assumiu a Gerência dos Presídios no Brasil… http://www.abdic.org.br/index.php/1547-a-idade-de-cristo-33-presos-mortos-em-roraima

BIG BROTHER BRASIL : “MAIS UM POUCO DO LIXO AMERICANO VENDIDO AO BRASIL…”

Por : Pettersen Filho

“Show de Vulgaridades”, “Chacrinhada” (O Velho Guerreiro que me perdoe), “Bacanal”, esses, apenas alguns dos adjetivos, ou sinônimos, com que, também poderia ser chamado, entra em cena, em mais uma Edição, prestes a reestreiar no Brasil, o Americano Reality Show, ao vivo e a cores, veiculado pela não menos vulgar, Rede Globo de Televisão, esse mês, o Big Brother Brasil, prestes a anestesiar, e alienar, com obsceno espetáculo circense, invadindo Nosso Lar, e a Família Brasileira… http://www.abdic.org.br/index.php/1546-big-brother-brasil-mais-um-pouco-do-lixo-americano-vendido-ao-brasil

PPP – PARCERIA PÚBLICO PRIVADO : ‘ UM CRIME POR DETRÁS DO CRIME EM MANAUS…”

Por : Pettersen Filho

Função Cativa de Estado, artigo 37 e 144 da Constituição brasileira, que preveem a forma de se ingressar no Serviço Público, mediante Concurso, e quais as instituições estão envolvidas no seu ofício, em suma, Polícia Federal, Judiciária e Militar, a Segurança Pública, mediante a Terceirização do Serviço, acaba de sofrer o seu mais duro, e derradeiro, Golpe no Brasil, no verdadeiro “modus operandi” que culminou no Massacre de Sessenta detentos, e fuga de outra centena de presos no Amazonas, segundo o “Modelo” concebido pelas ultimas Administrações Federais, exportadas aos Estados da Federação, de Presídios Geridos pela “Iniciativa Privada”, comumente chamados de PPP – Parceria Público Privado… http://www.abdic.org.br/index.php/1545-ppp-parceria-publico-privado-um-crime-por-detras-do-crime-em-manaus

POPULISTAS LAZARENTOS

Por : João Antonio Pagliosa

Quando Lula começou seu governo, o populismo se instalou no país. Este jeito de governar foi ampliado com Dilma e, vivemos os horrores da bestialidade político-ideológica. De 01 de janeiro de 2013 até o impeachment de Dilma o PT foi responsável pelo sumiço de mais de UM TRILHÃO DE REAIS, e que fizeram quebrar milhares de empresários de todos os rincões do país. E atordoar milhões de brasileiros… http://www.abdic.org.br/index.php/1543-populistas-lazarentos

LULA, LARANJAS E A QUINTA PONTA DO TAPETE

Por : Percival Puggina

Lá pelo final dos anos 80, tempo de fugazes trombadinhas e corruptos de pouca monta, os escândalos sob investigação desembocavam, quase sempre, em um sujeito qualquer, desprovido de poder, recursos e notoriedade. “Mas esse sujeito aí, humilde Zé Ninguém, é o pivô do cambalacho?”, perguntavam-se os primeiros repórteres ou investigadores a chegar até ele. Claro que não. O sujeito era, apenas o laranja da história. O figurão estava sempre um ou dois passos além… http://www.abdic.org.br/index.php/1542-lula-laranjas-e-a-quinta-ponta-do-tapete

2016: O ANO EM QUE QUASE PARALISARAM O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL

Por : Profa. Guilhermina Coimbra

A população brasileira viveu o ano de 2016, em uma expectativa de constantes denúncias, na qual, até a simples ameaça da denúncia era suficiente.

Os brasileiros estão conscientes de que a situação atualmente vivida pelo país, não é exceção, porque, qualquer país que tenha suas entranhas expostas, como acontece no Brasil, viveria uma crise idêntica à crise brasileira… http://www.abdic.org.br/index.php/1541-2016-o-ano-em-que-quase-paralisaram-o-desenvolvimento-do-brasil

A EVOLUÇÃO DO HOMEM

Por : Salvatore D’ Onofrio

Acabei de ler “Sapiens” (Uma breve história da humanidade), o volumoso livro de Yuval Noah Harari, e minha filha Lara me deu, como presente de Natal, outra obra prima do israelense que está se tornando o best-seller do momento:”Homo Deus” (Uma breve história do amanhã). Eis uma síntese do livro Sapiens, onde o historiador, com lúcidas informações sobre filosofia e ciências, apresenta as três maiores revoluções pelas quais passou o gênero humano: a cognitiva, a agrícola e a científica… http://www.abdic.org.br/index.php/1540-a-evolucao-do-homem

“AO MELHOR ESTILO TIM MAIA” : APRESENTAÇÃO DE DENILSON MABUZY CANCELADA!!!

Por : Pettersen Filho

Conhecido Nacional, e Internacionalmente, pela vida psicodélica, envolvimento com drogas, pouca seriedade nos seus compromissos, por faltar a shows marcados, e por possuir talento pessoal inigualável, coisa que não é o caso de Denilson Mabuzy, informamos que o show marcado por Denilson Mabuzy no Triângulo Burguer, nesta Sexta Feira, 30/12, denominado “Entrada ou Saída ?”, destinado a comemorar o fim do ano, acaba de ser Cancelado pelo mesmo, devido a novo conflito em sua Agenda, dessa vez por compromisso supostamente assumido junto a Maçonaria, informou-nos o próprio… http://www.abdic.org.br/index.php/1538-ao-melhor-estilo-tim-maia-apresentacao-de-denilson-mabuzy-cancelada

EUA EXPULSAM DIPLOMATAS RUSSOS “PROVANDO DO PRÓPRIO VENENO…”

Por : Pettersen Filho

Governo Obama, após perder fragorosamente as Eleições Americanas, através da candidata “Chapa Branca” Hillary Clinton, em contraponto a Campanha Aberta que fez, utilizando-se de todo o peso do seu Governo, incluindo FBI & CIA, em razão de Donald Trump, acaba de anunciar Sanções contra a Rússia, mais uma, a pretexto de suposta, e muito provável, intromissão no seu processo eleitoral, dentre os quais, invasão e vazamento de informações, em ataques cibernéticos, contra a Campanha de Hillary, para beneficiar o outro Candidato… http://www.abdic.org.br/index.php/1536-eua-expulsam-diplomatas-russos-provando-do-proprio-veneno

ESPERANDO A TRUMP: LA CRISIS SISTÉMICA GLOBAL Y ALGUNOS MANOTAZOS DESESPERADOS

Por : Jorge Beinstein

A partir de la victoria de Trump los medios de comunicación hegemónicos han lanzado una avalancha de referencias al “proteccionismo económico” del futuro gobierno imperial y en consecuencia al posible inicio de una era de desglobalización.

En realidad la instalación de Trump no será la causa de esa desglobalización anunciada sino más bien el resultado de un proceso que dio su primer paso con la crisis financiera de 2008 y que se aceleró desde 2014 cuando el Imperio ingresó en un recorrido descendente irresistible… http://www.abdic.org.br/index.php/1537-esperando-a-trump-la-crisis-sistemica-global-y-algunos-manotazos-desesperados

A LEI DO ABUSO & O ABUSO DA LEI

Por : Pettersen Filho

Tema recorrente no Congresso Nacional, a possível votação da lei do Abuso de Autoridade, no Senado Federal, sem nenhuma desfaçatez, precipitou verdadeira Crise entre os Poderes Legislativo, representado pelo próprio Senado, e pelo Poder Judiciário, representado pelo STF, o primeiro, por sentir-se ameaçado, especialmente na pessoa do seu Presidente, Renan Calheiros, a medida que progridem as investigações da Lava Jato, atingindo em cheio a própria cúpula do Governo Federal, desse atual, daquele passado, e de outro que se arquitete, no seu seio, Senado e Câmara, para sucedê-lo, bem como, o segundo, Poder Judiciário, não querendo, nem de longe, ouvir falar em limites para a sua atuação, seja no âmbito da Lava Jato, ou fora dela, em suas vidas e pompas pessoais… http://www.abdic.org.br/index.php/1529-a-lei-do-abuso-o-abuso-da-lei

AS DEZ MEDIDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO & OS DEZ MANDAMENTOS BÍBLICOS

Por : Pettersen Filho

Guardando dimensão histórica, e significado filosófico, tal qual os Dez Mandamentos bíblicos, entregues a Moisés pelo próprio Todo Poderoso, Deus, apresentando aos Homens as Regras básicas, segundo o Catolicismo, como proceder, episódio chamado de “Os Dez Mandamentos”, tipo, “Não matarás”, “Não cobiçaras a Mulher do Próximo” e, sobretudo, “Amar a Deus sobre todas as coisas”, muitos deles no mais absoluto desuso, para beneplácito perverso de toda a Humanidade, as “Dez Medidas” apresentadas pelo Ministério Público para combater a Corrupção desenfreada no Brasil, ungidas da Iniciativa Legislativa Popular, ao Congresso Nacional, ingressaram na Casa como se fosse um ultimado da Sociedade brasileira aos seus Políticos, e desde então, vem sofrendo protelações e emendas, destinadas a roubar-lhe a virtude, e cair na inanição… http://www.abdic.org.br/index.php/1483-as-dez-medidas-do-ministerio-publico-e-os-dez-mandamentos

“DIRETAS JÁ “ : O NOVO JOGO DO PT…

Por : Pettersen Filho

Realidade Muda, desde o Impeachment de Dilma Roussef, a essa altura, Fato Consumado, tão logo o Partido dos Trabalhadores foi alijado do Poder, a medida que a Operação Lava Jato ganha contornos mais nítidos, atingindo no Congresso Nacional, Gregos & Troianos, sem distinção de Sexo, Ideologia ou Partido Político, jogando numa vala comum quase toda a generalidade de Políticos, mostrando o quão era sujo o Financiamento de Campanha e a Compra de Apoio Político no Congresso, premido pela impopularidade do Presidente Temer, cujo nome suscitado nas Delações da Odebrecht, o Coro das “Diretas Já” ganha as ruas, sobre maestria e batuta do PT, que, enxerga na possível recondução de Lula, ou de um seu congênere político, tipo “Marina Silva”, o caminho mais curto para recondução ao Governo… http://www.abdic.org.br/index.php/1528-diretas-ja-o-novo-jogo-do-pt

A SAÍDA, ONDE ESTÁ A SAÍDA ?

Por : Celso Lungaretti

Numa situação tão dramática como a atual, todas as propostas consistentes de superação da crise política devem ser discutidas, até encontrarmos uma que coloque o ovo em pé.

A mais nova é a que o analista Demétrio Magnoli expôs em seu artigo deste sábado (17) na Folha de S. Paulo. Eis os trechos principais:

“Desde o início, o governo Temer tenta obter, ao mesmo tempo, as graças da elite política, da opinião pública e do mercado. É a implicação inevitável de seu pecado original: a carência de legitimidade eleitoral. .. http://www.abdic.org.br/index.php/1527-a-saida-onde-esta-a-saida

OPINIÃO DO LEITOR ; “UNE, UBES, ANPG DECLARAM MOBILIZAÇÃO…”

Por : Helena Maria de Sousa

Pettersen, bom dia

Com todo respeito, discordo veemente de você quando afirma que o governo Temer é ilegítimo.

Ora nossa Constituição afirma que deposto o presidente por irregularidades – e o desrespeito a Lei de Responsabilidade Fiscal é a maior delas, assume o vice. Então não é casuísmo, como não foi o governo do Itamar quando depusemos Collor.

Por outro lado, Temer durante os dois mandatos foi escolhido para vice. Não foi pelos seus belos olhos. Foi escolhido para ser o avalista dos governos. E neste sentido pelo menos 25% dos votos que a ex-presidente recebeu vieram dele…http://www.abdic.org.br/index.php/home-9/1512-opiniao-do-leitor-une-ubes-e-anpg-declaram-mobilizacao-total-para-ocupar-brasilia

TRIÂNGULO BURGUER : “O SANDUICHE QUE FALA UAI!!…”

Por : Pettersen Filho

Tema absolutamente em voga, em um Mundo de Biodiversidade, Desenvolvimento Sustentável, Efeito Estufa, e Naturalismo, em que a vida saudável e a longevidade são preservados, inaugurou na Pampulha a mais nova “Cadeia” de Lojas de Belo Horizonte, quiçá, do Brasil a “Triângulo Burguer”, por enquanto possuidora de somente uma Loja, tipo “Show Room”, que além de processar e produzir os seus próprios bifes de Hambúrgueres, sem conservantes e com temperos naturais, frescos, ao vivo e a cores, na maquininha manual de moer carne da Vovó, trata o tema com o mais absoluto respeito.. http://www.abdic.org.br/index.php/1534-triangulo-burguer-a-senssacao-em-sanduichhes-artesanais-da-papmpulha



“DA FICÇÃO A REALIDADE…” : CERIMONIAL HOTEL INCONFIDENTE MINEIRO

Por : Pettersen Filho

Belo Horizonte Capital Afrodisíaca de todos o Mineiros, e Não-mineiros, acaba de ganhar o seu verdadeiro Espaço”, localizado bem no meio do Conjunto Arquitetônico da Lagoa da Pampulha, no Bairro Santa Amélia, bem próximo ao Aeroporto da Pampulha e a Estação de Ônibus Urbanos Move, também na Pampulha, Belo Horizonte acaba de ganhar o seu mais novo Hotel, na verdade, um misto entre Hotel e Albergue (em termos modernos, meio que, assim, um “Hostel”, ainda que inusitado e atípico, onde privacidade, e coletividade, são preservados), reunindo o que de melhor há nos dois modelos, em que o primeiro reúne a distinção e a privacidade, essencial ao conforto e liberdade do Hospede, e o segundo, agrega os valores essenciais ao viajante, qual seja a Instalação simples e econômica, própria dos Albergues… http://www.abdic.org.br/index.php/hotel-inconfidente-mineiro

MOMENTO DO POETA:



HOJE

Por : Pettersen Filho

Hoje há esperança!

Talvez, mais tarde

o Sol nasça

O Jardim floresça

Todo o mal padeça

e agente viva em paz! http://www.abdic.org.br/index.php/home-6/1539-hoje

INCOMPLETO

Por : Pettersen Filho

Porque deixastes tuas marcas

tão profundas em mim…

Porque assistes aos poucos

ver chegar o meu fim.

Criaste o Bem

mas acho que te esquecestes

de aniquilar todo o Mal

Inventaste o principio

dando a tudo um toque final… http://www.abdic.org.br/index.php/home-6/1524-incompleto

(Extraído do poema “Incompleto” da Obra “Inconfidente Mineiro – Ilustrações & Poesias” de Antuérpio Pettersen Filho – Publicação Independente – 2002).

BEGINNING

Por : Teresinka Pereira

… and the sea

Invaded the river

that abandoned the bed

and returned to the spring

… and all the land

shook

the ground opened

swallowing the pleasure

of the big city… … http://www.abdic.org.br/index.php/home-6/1171-beginning-nascente

Post Antuérpio Pettersen Filho – Belo Horizonte – Brazil Page 19 – Translator Teresinka Pereira – “Blue Book” – Teresinka Pereira

OBS:

Teresinka Pereira é Poetisa e Presidente do IWA – INTERNATIONAL WRITERS AND ARTISTS ASSOCIATION, Residente nos EUA

Contato: tpereira@buckeye-express.com

Ofereço-me para trabalhos On Line como Webdesign e Manutenção de Sites e Soluções na Internet à Distância. Contatos: matheusmpf@gmail.com Emprego, estágio ou Prestação de Serviços em Belo Horizonte e Região/MG. Advocacia de Pequenas Causas Civeis, Defesa do Consumidor e Procons em Belo Horizonte – MG – ABDIC – Tel 31- 36437306 – Agende uma Consulta gratis

Alugo Loja/Salão de Festas na Região Pampulha – Bairro Sta. Amélia. Av. Dep. Anuar Menhem, 1063 Bhte. Area de 200 Mts aproximado. Tel – -31- 36437306 Alugo Pequena Loja na Região da Pampulha. (Ideal para Lanchonete, Sanduicheira, Sorveteria, Salão de Beleza ou Farmácia Tel – 31-96650965 Costureira – Conserto e Reforma de Roupas: Bainha, Troca de Feixo, Ajuste e mais. na Região Pampulha – Bairro Sta. Amélia. Av. Dep. Anuar Menhem, 1063 Bhte – Tel – 31-96650965

DEFESA DO CONSUMIDOR – CIDADANIA – PEQUENAS CAUSAS CIVEIS

