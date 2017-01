Informativo Martins Fontes – selo Martins – Janeiro 2017

Sobre o autor: Nascido em 1918, em um pequeno vilarejo africano, Nelson Mandela foi presidente da África do Sul entre 1994 e 1999 e atuou como principal representante do movimento antiapartheid. Em 1962, Mandela foi preso por viajar ilegalmente ao exterior e incentivar greves. Ele foi solto somente em 1990 e três anos depois dividiu o Prêmio Nobel da Paz com o presidente Frederik de Klerk, que foi um dos responsáveis pela libertação de Mandela.

Em Meus contos africanos, organizado pelo líder mundial Nelson Mandela, são encontrados contos tão antigos quanto a África, contados ao redor de fogueiras no final do dia desde tempos imemoráveis, contos herdados dos povos san e khoi, originalmente caçadores e criadores de animais pioneiros, deixados à imaginação daqueles que vieram do mar em grandes embarcações de velas ondeantes.

Sobre o livro: Do berço da humanidade surge o caleidoscópio de um livro que retrata a África em sua miríade de facetas e cores: o brilho ofuscante do quente sol africano, o tom azul das montanhas no horizonte, o repouso misericordioso oferecido pela água e pela mata, os estratagemas e a malícia das criaturas, tanto animais como humanas, que povoam esse vasto continente selvagem, e sua generosidade humana, seus grandes corações e seu riso sempre presente.

Sobre a autora: Nascida em Cambridge, Massachusetts, Demi é ilustradora e autora de mais de 300 livros infantis, incluindo biografias de Jesus, Buda e Dalai Lama, bem como lendas populares como O pote vazio e Liang e o pincel mágico . Estudou artes no Instituto Allende, em Guanajuato, no México; na M. S. University em Baroda, na Índia; e no China Institute For Arts, em Nova York. Mas foi seu marido Tze-Si Huang quem lhe apresentou a religião, o folclore, a cultura antiga e a história da China. Recebeu diversos prêmios pelo seu trabalho, entre eles o Prêmio Christopher, que reconhece indivíduos cujo trabalho faz uma diferença positiva no mundo, e o Prêmio Livro do Oriente Médio.

Sobre o livro: Um dia, um imperador distribuiu sementes de flores às crianças do seu reino para que as cultivassem e lhe trouxessem o resultado de seu trabalho. Ao final de um ano, o menino Ping só conseguiu apresentar um pote vazio. Mas o que parecia um fracasso tornou-se um grande triunfo. Com ilustrações primorosas e um texto de simplicidade comovedora, Demi nos conta uma bela fábula sobre a honestidade recompensada.



Buracos Autor: Sachar, Louis Martins Fontes – selo Martins

Coleção: Infantis e Juvenis Assunto: Infantis e juvenis

ISBN: 9788561635268

Ano de publicação: 2009 Edição: 2ª

Páginas: 256

Formato: 14,0 x 21,0 x 1,5

Acabamento: Brochura Preço: R$ 42,00