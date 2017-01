Clássico de Júlio Verne é publicado com texto integral pela editora Edipro

A volta ao mundo em 80 dias, obra mais conhecida e inspiradora para a categoria de ficção, é lançada com um projeto gráfico e editorial encantador

A editora dos clássicos, Edipro, lança a versão integral da melhor e mais impressionante obra de Júlio Verne, pai do gênero de ficção científica. A volta ao mundo em 80 dias é um clássico para todas as idades, um divertido romance de aventura que encantou ao mundo.

Como completar em 80 dias uma volta na Terra na época de 1872?

Por parecer impossível, uma aposta de 100 milhões de libras levou o personagem metódico, o lorde inglês Phileas Fogg, e seu valete, Passepartout, embarcarem nesta jornada. Só que a partida dos cavalheiros coincide com um roubo no banco, e faz com que um detetive siga-os pensando que são os ladrões.

As estratégias de Fogg levam a dupla a enfrentar fanáticos religiosos no interior da Índia, tormentas marítimas a caminho do Japão e até tribos indígenas nos Estados Unidos e, ainda, o lorde inglês, encontra o amor de sua vida.

O livro mais conhecido do autor é um registro bem feito da geografia – por meio de maravilhosas descrições das paisagens e cidades ao redor do globo – e da mecânica – explorando, em detalhes, o funcionamento dos vários meios de transporte utilizados pelos personagens.

Considerada uma das maiores obras da literatura mundial inspirou diversas adaptações ao cinema e ao teatro.

Sobre o autor: Júlio Verne (1828 – 1905) é o escritor francês ao qual muitos críticos creditam a criação do gênero de ficção científica. Filho mais velho de um advogado de Nantes – interior da França –, começou a sua carreira literária influenciado pelas obras de Alexandre Dumas e de Victor Hugo. Pesquisador voraz e dono de uma fértil imaginação, logo alcançou a fama com suas descrições de viagens e construtos fantasiosos. Em suas obras, chegou a predizer avanços científicos que se tornariam reais apenas décadas após a sua morte, como o submarino moderno, que aparece em Vinte mil léguas submarinas, e a viagem espacial de Da Terra à Lua.

Ficha técnica:

Editora: Via Leitura

Preço: R$ 45,00

ISBN: 978-85-67097-36-7

Edição: 1ª edição, 2016

Tamanho: 14x21cm

Número de páginas: 352

Fonte: Lillian Comunicação