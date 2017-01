Westcon amplia seu portfólio de distribuição com software BlackBerry

De acordo de distribuição oferece um abrangente conjunto de software e serviços seguros às revendas da América Latina

SÃO PAULO, BRASIL – 10 de janeiro de 2017 – A Westcon está incorporando ao seu portfólio de distribuição para a América Latina soluções de software e serviços da BlackBerry que contribuirão para a expansão das oportunidades de negócio da empresa em áreas com severas exigências regulatórias e de segurança, como os setores financeiro, de saúde e de governo.

“As soluções de software da BlackBerry, permitindo às empresas mobilidade de forma confiável e segura, representam um importante acréscimo ao nosso portfólio de distribuição”, afirma Otavio Lazarini, vice-presidente executivo da Westcon para a América Latina. “Sua inclusão em nossa carteira fortalecerá nossa estratégia de lançamento de produtos e serviços, possibilitando-nos a oferta de soluções fim a fim para colaboração segura, capazes de ajudar a expansão dos negócios das revendas que são nossas parceiras”.

“Continuamos investindo em parcerias estratégicas com empresas líderes no setor, como a Westcon, para consolidar ainda mais nosso ecossistema de canais de venda”, comenta Morris Menasche, vice-presidente regional da BlackBerry para a América Latina. “Dessa forma, facilitamos o acesso de organizações latino-americanas ao abrangente conjunto de software e serviços da BlackBerry, que permitem conectar com segurança pessoas, dispositivos, processos e sistemas à Empresa das Coisas”.

Agora, a Westcon poderá oferecer à sua comunidade de revendas uma abrangente solução de software, colocando à disposição dos canais os produtos que permitem às empresas a adoção segura da mobilidade: a BlackBerry® Enterprise Mobility Suite, incluindo a plataforma de sincronização e compartilhamento de arquivos BlackBerry Workspaces. Mais especificamente, trata-se de uma série de soluções para proteger e gerenciar aplicativos e dispositivos móveis; criptografar comunicação por voz e SMS; permitir o desenvolvimento seguro de aplicativos e proporcionar funcionalidades avançadas para a colaboração segura, incluindo a gestão de direitos digitais para o gerenciamento seguro de conteúdo (DRM – Digital Rights Management).

Sobre a Westcon-Comstor

A Westcon-Comstor (WestconGroup Inc.) é um distribuidor de valor agregado, atuando globalmente com as principais soluções de tecnologias de segurança; comunicação unificada e colaboração; rede e data center. Está transformando a cadeia de suprimentos de tecnologia com os recursos que oferece em nuvem, implementação global e serviços. Combina conhecimento técnico e de mercado com programas de capacitação de seus parceiros, que estão entre os fabricantes líderes do setor. E entrega resultados em função do estreito relacionamento que mantém em suas parcerias. A empresa chega ao mercado com as marcas Westcon e Comstor.

Sobre a BlackBerry

A BlackBerry garante a segurança, conectividade e mobilidade às empresas. Com seu enfoque corporativo, a BlackBerry oferece dispositivos e uma plataforma de software que habilita e gerencia a segurança, a mobilidade e a comunicação entre hardware, programas, aplicativos móveis e soluções empresariais no mundo atual da Internet das Coisas. Fundada em 1984 e sediada em Waterloo (Ontário, Canadá), a BlackBerry tem operações na América do Norte, na Europa, na Ásia-Pacífico e na América Latina. A empresa negocia na bolsa de valores de Toronto com a designação “BB” e, na NASDAQ, como “BBRY”. Para obter mais informações, acesse www.BlackBerry.com.

