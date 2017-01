2017 promete ser o ano para viajar muito

Com 12 feriados, startup brasileira ajudar a encontrar passagens com economia de até 65% O ano de 2017 começou com 12 bons motivos para quem gosta de viajar. Com mais feriados prolongados que o ano anterior, não faltarão oportunidades para tirar do papel a tão desejada viagem. “Neste ano, as oportunidade de viajar são ainda maiores por conta dos feriados. Com as promoções encontradas pela nossa ferramenta nos últimos meses, será possível aproveitar os dias de descanso viajando e com economia. Para isso, o consumidor deve ficar atento às publicações feitas diariamente em nosso site”, explica Patrick Nogueira, CEO da startup PassagensAéreas.com.br. O algoritmo da ferramenta, que monitora os preços das passagens de diversas companhias aéreas e localiza as promoções, faz suas apostas entre os destinos que serão destaque neste ano. “Apostamos que, com as promoções e baixa procura, os países europeus, como Espanha e França, ganhem mais destaque. Já entre os destinos nacionais, para 2017 as apostas são Alagoas e Ceará, considerados caribe brasileiro”, comenta Nogueira.