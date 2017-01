Campo de Treinamento da Adama apresenta novas tecnologias para as culturas da soja e do milho em Maringá (PR)

Manejo da ferrugem asiática será destaque do evento

Londrina, 10 de janeiro de 2017 – Maringá (PR) recebe mais uma edição do Campo de Treinamento da Adama (leia-se Adamá). O evento, organizado pela empresa global do setor de agroquímicos, acontecerá entre 11 e 13 de janeiro, na Fazenda BioTec UniCesumar, e deve reunir cerca de 200 pessoas, entre agricultores, pesquisadores e consultores para analisar na prática os resultados das soluções da Adama para as culturas da soja e do milho.

Nesta edição, o destaque será uma solução inovadora no controle da ferrugem asiática. Os visitantes ainda poderão comparar e analisar os efeitos de diferentes tecnologias para o manejo de plantas daninhas resistentes e para o controle do complexo de lagartas do sistema agrícola, especialmente a Spodoptera, além de soluções para turbinar a produtividade da lavoura.

“O CTA permite que o visitante tenha uma experiência prática sobre os principais desafios que ele enfrenta no dia a dia. É uma oportunidade para mostrarmos as nossas soluções e tecnologias que simplificam a vida do produtor”, destaca Rafael Milleo, coordenador de Desenvolvimento de Mercado da Adama.

O público presente poderá também conhecer as inovações tecnológicas da Adama, como os aplicativos para o gerenciamento da lavoura, a estação climática, o serviço de captura de imagens por meio de VANTs (veículos aéreos não tripulados), além de outras ferramentas desenvolvidas exclusivamente para simplificar a vida no campo.

Fonte: CDicom