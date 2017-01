Atenção: trechos da BR-163/MS em obras e serviços da CCR MSVia

A CCR MSVia informa os locais da BR-163/MS que passam por obras e serviços de melhoria. Para tal, a Concessionária implanta desvios no tráfego e as operações pare-e-siga, visando contribuir com a segurança dos usuários da rodovia.

O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU destaca a importância da redução de velocidade na proximidade dos trechos, atitude que vai ao encontro das melhores práticas de direção defensiva.

Pontos com desvio de tráfego :

–

Sonora – entre os kms 845 e 843;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 651 e 650;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 642 e 639 e entre os kms 635 e 633;

Rochedo/Bandeirantes – entre os kms 535 e 533;

Jaraguari – no km 512;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 366 e 364;

Pontos com pare-e-siga :

–

Pedro Gomes/Sonora – no km 796;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 650 e 648 e entre os kms 629 e 628;

Camapuã/Bandeirantes – no km 589;

Bandeirantes – no km 543;

Jaraguari – entre os kms 534 e 533;

Sidrolândia/Nova Alvorada do Sul – entre os kms 419 e 417;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 371 e 369;

Rio Brilhante – entre os kms 327 e 325 e entre os kms 315 e 314;

Juti – entre os kms 185 e 184;

Itaquiraí – entre os kms 109 e 108;

Eldorado – entre os kms 65 e 64;

Mundo Novo – entre os kms 14 e 13.

Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).

Fonte: Grupo Sato Comunicação