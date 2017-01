Pelo menos nove pessoas morreram na noite desta terça-feira (hora local) em um atentado contra a residência do governador de Kandahar, no sul do Afeganistão, segundo a TV local Tolo News, que citou um porta-voz da província.

O chefe da polícia provincial mencionou um balanço de “12 feridos e o mesmo número de mortos”, entre eles o governador e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Afeganistão.