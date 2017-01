Trisoft revoluciona a tendência de casas container no Brasil

Com o Isosoft, produto reciclado e 100% reciclável que promove tratamento termo acústico, a Trisoft resolve definitivamente um dos principais desafios dos projetos, o equilíbrio termo acústico, e aumenta ainda mais o índice de sustentabilidade.

Para a Trisoft, lixo é uma palavra ultrapassada. Segundo Maurício Cohab, Diretor da empresa, o que consideramos lixo é apenas uma matéria prima mal aproveitada e temos que encontrar soluções urgentes para o reuso de materiais. Foi exatamente essa necessidade que fez surgir a tendência de Casas Container pelo mundo e, nos últimos anos, em diversos projetos no Brasil. Maurício explica: “a ideia é reutilizar de forma inteligente um produto que seria totalmente descartado. Depois do transporte da carga, acaba sendo mais barato descartar o container do que levá-lo vazio ao local de origem, o que faz com que haja muito descarte”. Da observação dessa realidade, profissionais da área da construção civil começaram a testar outros usos para os containers. Cohab revela que a Trisoft participa desde o começo desse movimento no Brasil, cedendo materiais para testes de isolamento termo acústico.

Projetos de Casas Containers possibilitam construções das mais diversas, de projetos luxuosos, dependendo do acabamento, até projetos populares, que se tornam mais econômicos do que casas de alvenaria. Chamam atenção dois pontos importantes: a robustez das paredes, pois são de aço, extremamente resistentes, e pela rapidez: alguns projetos podem levar apenas 90 dias para ficarem prontos. Porém, como os containers são feitos de aço, um grande desafio era melhorar o isolamento térmico e acústico, o que pode ser facilmente resolvido com o Isosoft, produto Trisoft utilizado na área de dry wall e na construção civil de uma forma geral, em paredes e forros para melhorar o tratamento termo acústico. Aplicado, o Isosoft deixa os containers prontos para serem usados nos projetos: hoje, é possível comprar o container já com essa melhoria.

Anderson Rios, da Viva Containers Habitáveis, que realizou 3 projetos para a Casa Cor 2016 com o produto da Trisoft, enfatiza a importância do mercado: “apesar de ainda termos menos de 1% de Market share, os projetos de Casas Containers crescem cerca de 40% ao ano”. A Viva Containers Habitáveis tem projetos para este ano, aguardando apenas aprovação de orçamento, que utilizam cerca de 300 containers, muitos deles beneficiados com o Isosoft. Segundo Anderson, entre eles estão residências, hospitais, galpões, lanchonetes, hotéis e até mesmo resorts. Há projetos para construir UPAs, Unidades de Pronto-atendimento para a rede pública de saúde.

Para Maurício, os projetos de Casa Container chamam atenção pelas diferentes possibilidades de projetos, dos mais populares aos mais luxuosos, pela rapidez na construção e pelo charme: “é uma construção instigante, desafiadora, que leva os arquitetos a testarem várias formas de utilização dos materiais. Além disso, o fato de saber que aquele container correu o mundo para transportar mercadorias e agora tornou-se uma moradia já chama atenção das pessoas e tem muito charme”.

O produto da Trisoft, feito com lã de PET, reciclado e 100% reciclável, resolve com facilidade duas questões cruciais para a construção civil: diminui o desconforto causado pelo som alto, que pode trazer mais males do que se imagina: baixa concentração, estresse e dores de cabeça são alguns deles. Também melhora a temperatura dos ambientes, que, além de bem-estar, promove economia de recursos naturais.



A Trisoft é a maior empresa da América Latina em produção de itens com lã de PET. Atuando há mais 55 anos no mercado, com qualidade, seriedade e responsabilidade sócio ambiental, investe em tecnologia para o desenvolvimento de produtos, transformando a despoluição do planeta em matérias primas para fazer produtos que melhoram a vida das pessoas. Seu objetivo é revolucionar o mercado, promovendo sustentabilidade e a possibilidade cada vez maior das empresas aderirem à logística reversa.

