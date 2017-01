Pesquisa da Kaspersky Lab revela uso inadequado de senhas pelos usuários

Havaianas e Fruttare apresentam: Clássicos do VerãoEm uma parceria inédita, as marcas queridinhas do verão apresentam uma coleção limitada de sandálias inspiradas nos sabores preferidos dos picolés de fruta… Pesquisa da Kaspersky Lab revela uso inadequado de senhas pelos usuáriosNo mundo inteiro, usuários da Internet ainda precisam aprender a usar senhas para se proteger on-line de modo eficiente. Uma pesquisa da Kaspe…