Easy altera taxímetro interno do aplicativo e não permite alterações manuais

Taxímetro não editável torna as cobranças ainda mais seguras

A Easy (antiga Easy Taxi) acaba de lançar mais uma importante atualização no aplicativo do taxista, o taxímetro não editável. Agora, o valor final de corridas das modalidades Easy Economy, com 30% de desconto, EasyGo, carros particulares e EasyPlus, táxis pretos, não poderá ser alterado manualmente e um campo de taxas extras será aberto para despesas extras da corrida como mala, pedágio ou algum outro acordo entre passageiro e motorista.

Como funciona?

EasyEconomy

Uma corrida que no taxímetro físico gera um valor de por exemplo R$ 100,00, no virtual já aparece com o desconto de 30%, ou seja, R$ 70,00 não editável e com um campo “Valor extra” para cobrança de eventuais pedágios, taxas de mala, etc.

EasyGo

Corrida no taxímetro físico dá R$ 10,00, no virtual, ele aparece R$ 10,00 e o valor não é editável (continua igual) mas agora aparece o campo “Valor extra”.

EasyPlus (SAO)

A corrida no taxímetro físico dá R$ 10,00, no virtual ele aparece R$ 10,00 valor não é editável (continua igual) mas agora aparece o campo “Valor extra”.

EasyTaxi

A corrida no taxímetro físico dá R$ 10,00, no virtual ele aparece R$ 10,00 não é editável e aparece o mesmo campo “Valor extra”.

Para validar esse campo de “valor extra”, sempre que preenchido será exigido o código PIN do passageiro para o aprovação do pagamento.

Pessoal, escrevendo surgiu a dúvida: corridas em dinheiro também vão usar esse campo para informar vocês ou ele nem vale?

Sobre a Easy

Nossa missão é tornar o transporte do ponto A ao ponto B eficiente e conveniente. Fundada em 2011 no Rio de Janeiro como Easy Táxi, a empresa desde então tem expandido para cobrir mais de 400 cidades, e agora oferece inúmeros serviços, incluindo carros privados, serviços de táxi tradicionais e táxis pretos. Em dezembro de 2015, fundiu-se com o principal aplicativo de táxi da Colômbia, Tappsi. O aplicativo está disponível para Android, iOS e Windows Phone, bem como para clientes B2B através do Easy Corporate. Em julho de 2016, a empresa reposicionou sua marca, e mudou de Easy Taxi para “Easy” apresentando a sua nova promessa de marca de serviços de mobilidade urbana de qualidade com preço acessível.

Assessoria de imprensa Easy

Thainá Protta

(11) 3085 6583/ (11) 979991544

thaina.protta@gmail.com