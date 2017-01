Confira opções de ecoturismo para as férias de verão

Ações de preservação no Nordeste e no Pantanal são referências em atividades de ordenamento econômico, turístico e social com apoio da Fundação Toyota do Brasil;

Infraestrutura e contato com a natureza atraem visitantes do mundo inteiro;

As férias de verão podem se transformar num grande roteiro de aventuras com os pacotes de viagens de turismo ecológico. O ecoturismo tem sido a preferência daqueles que procuram, ao viajar, conhecer e explorar patrimônios naturais, praticar esportes radicais sob a perspectiva da educação ambiental e da preservação da natureza. Nas viagens de ecoturismo, o turista tem a possibilidade de praticar esportes radicais, como mergulhos, rafting, rapel, safaris, mergulho, escaladas, etc.

E para que você possa desfrutar desse período de descanso com tranquilidade e diversão, a Fundação Toyota do Brasil, que apoia ações que são referência em ordenamento econômico e turístico no país, oferece dicas de viagem das praias nordestinas, passando pelos campos do Pantanal até às belezas do Sul brasileiro. Vale ressaltar a importância do comportamento consciente nesses locais de preservação. Fique por dentro:

No Nordeste

Um dos lugares mais procurados nas férias de verão tem 413.000 hectares de natureza exuberante de Área de Proteção Ambiental. A Costa dos Corais abrange dez munícipios de Alagoas e três em Pernambuco e é um verdadeiro berçário da vida marinha com mais de 185 espécies de peixes registradas e a presença de animais em risco de extinção como a tartaruga marinha e o peixe-boi. O local proporciona atividades de mergulho, passeios de barcos, observação de espécies da flora e da fauna, permitindo programas culturais como visitas às construções originais do século 18.

O projeto visa à conservação dos recifes de corais, proteção das áreas de manguezais e a preservação do habitat e tornado autossustentáveis as comunidades, que perceberam o potencial turístico da região considerada uma das mais belas do Brasil. Dessa forma, atividades econômicas regradas como o passeio de observação do peixe-boi marinho contribuem para a preservação do mamífero aquático mais ameaçado de extinção no Brasil. A atividade de observação da espécie é realizada pela Associação Peixe Boi, localizada em Porto de Pedras, Alagoas. A atividade acontece no rio Tatuamunha diariamente e tem duração de aproximadamente uma hora.

Para quem deseja conhecer as piscinas naturais de Alagoas, conhecidas também como galés, um dos locais sugeridos é Maragogi. Em horários de maré baixa é possível mergulhar de snorkel ou cilindro, opção que inclui acompanhamento de guias a cinco metros de profundidade. No mesmo circuito, não deixe de fazer uma visita a Japaratinga. A cidade tem um ritmo ainda mais relaxado que Maragogi e ainda mantém suas construções originais como a Igreja Matriz, construída pelos holandeses.

Já em Pernambuco, o mar cristalino da Praia dos Carneiros recebe diversos turistas para observar peixes e outros animais marinhos que se encontram nas piscinas de corais. O acesso difícil é motivo para o local ser relativamente pouco frequentado, tendo sua paisagem quase inalterada desde o século passado. Os tours de catamarã partem da Praia de Tamandaré e são realizados pela Cooperativa Náutica Ambiental. Os horários de saída podem variar de acordo com a época do ano.

Porto de Galinhas também no estado pernambucano é parada obrigatória para qualquer viajante que passe pela região. Durante o dia, o roteiro é preenchido por mergulhos nos corais, caminhadas pela praia e atividades como o frescobol. À noite, as vilinhas aconchegantes do centro comercial se enchem de turistas a procura de souvenirs.

Onde ficar

Pousada Amendoeira

Localizada no litoral norte de Alagoas, na chamada Rota Ecológica, a pousada está dentro da área de proteção ambiental Costa dos Corais. A preservação das praias, mares e mangues da região próxima a duas capitais, Maceió e Recife, ajuda a manter praticamente intocado o estilo de vida das comunidades pescadoras locais e garante o clima da Amendoeira.

Passeios de jangada, cavalgadas, roteiros em bicicleta e caminhadas levam os visitantes para diversas praias vizinhas, cada uma com sua paisagem, rios limpos e piscinas naturais.

Como chegar

– Aéreo

As principais portas de entrada para a Costa dos Corais são as capitais Maceió/AL e Recife/PE pelos aeroportos: Aeroporto Internacional de Maceió (Zumbi dos Palmares) e Aeroporto Internacional do Recife (Gilberto Freire), que se ligam por meio de serviços de tranfers oferecidos nos próprios locais.

– Ônibus

As saídas do ônibus em Maceió e Recife acontecem em horários simultâneos e o tempo de duração da viagem entre as duas capitais é de 4h40. Os ônibus partem dos terminais rodoviários às 4h15 e 11h.

-Carro

Partindo de Maceió pegue a rodovia AL-101 Norte. Partindo de Recife, vá para BR-101 Sul, depois pegue a PE-60 até divisa PE/AL, onde se acessa a AL-101 Norte.

No Pantanal brasileiro

O ecossistema pantaneiro abriga uma diversidade grande de animais, alguns inclusive ameaçados de extinção como a onça pintada, o veado campeiro, o lobo-guará e a arara-azul, espécie que, em 2014, foi retirada da lista de animais ameaçados de extinção graças ao monitoramento e proteção há 27 anos pelo Projeto Arara Azul com o apoio da Toyota desde 1991 e, mais recentemente, da Fundação Toyota do Brasil.

Um das atividades que levam todos os anos turistas ao Pantanal é a observação de aves. Os visitantes podem, sob agendamento, acompanhar os técnicos do Instituto Arara Azul no trabalho de campo, conhecer os ninhos naturais e artificiais e observar os casais e os filhotes dessa espécie de aves. No Refúgio Ecológico Caiman, as diárias incluem pensão completa e atividades ecológicas são pagas a parte.

Para os visitantes que gostam de passeios à noite, o safari fotográfico e a focagem noturna são ideais. Picapes e caminhões adaptados percorrem trajetos para flagrar animais como capivaras, jacarés, veados, porcos-do-mato, tuiuiús, garças e colhereiros. Com sorte, sucuris, tamanduás, onças-pintadas e lobos também surgem.

Outra opção de veículo para observação de animais é o passeio de barco no período de cheia, entre outubro e março, uma infinidade de aves concentra-se nas árvores. É possível avistar lontras, ariranhas e jacarés e até mesmo onças-pintadas nas margens dos rios. Além dos hotéis, alguns barcos para pesca fazem saídas para ecoturismo durante a piracema, época de reprodução dos peixes.

Onde ficar

Refúgio Ecológico Caiman

A Pousada Caiman foi criada em 1987, como a primeira operação de ecoturismo no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Desde então, tem por objetivo criar e oferecer aos viajantes uma base para a integração com a natureza e a cultura pantaneira. É composta pelas pousadas Baiazinha, com disponibilidade de até seis apartamentos decorados ao estilo das fazendas tradicionais, e a Cordilheira, que possui cinco suítes ao estilo contemporâneo.

Como chegar

– Aéreo

O Aeroporto Internacional de Campo Grande recebe voos das principais capitais.

– Ônibus

De Campo Grande, os ônibus partem da rodoviária local pela BR-262, que segue até Aquidauana (146 km), Miranda (218 km) e Corumbá (441 km).

– Carro

Quem opta pelo carro tem mais liberdade, mas no período da cheia só veículos 4×4 vencem os atoleiros. Uma alternativa é negociar o transporte com saída do aeroporto com a hospedagem no ato da reserva.

Dicas para aproveitar melhor sua viagem

No Nordeste, as paisagens das praias podem se diferenciar de acordo com a variação das marés. Se o passeio acontecer em um dia de maré mínima (entre 0,1 m e 0,2 m de altura), é possível observar os recifes de corais expostos com a água transparente na altura dos joelhos. Em época de maré alta (entre 0,4 m e 0,7 m), a correnteza é mais intensa e fica mais difícil se movimentar entre os corais. Para ter uma previsão da maré no dia de sua viagem, acesse o site da Marinha: http://www.mar.mil.br/dhn/chm/box-previsao-mare/tabuas/index.htm

É sempre recomendável que o visitante busque informações com profissionais e unidades de conservação a prática de atividades ecológicas.

Vale ressaltar que é de extrema importância que o turista tenha um comportamento consciente e atitudes sustentáveis ao visitar áreas protegidas por meio de simples hábitos como não alimentar animais, não jogar lixo ou coletar materiais do meio ambiente.

Sobre a Fundação Toyota do Brasil

Criada em abril de 2009, a Fundação Toyota do Brasil atua na preservação ambiental e formação de cidadãos. Além das novas iniciativas surgidas com a sua instituição, a Fundação Toyota do Brasil unificou e ampliou todos os projetos de responsabilidade social em andamento, que estavam sob a responsabilidade da montadora Toyota do Brasil.

Nacionalmente, além do Projeto Arara Azul, a Fundação Toyota do Brasil patrocina desde 2009 o Projeto Toyota APA Costa dos Corais, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do governo federal. O projeto prioriza a conservação dos recifes de corais e ecossistemas associados ao peixe-boi marinho em uma área de 413 mil hectares nos estados de Alagoas e Pernambuco.

Localmente, a entidade agrega ainda as ações sociais implantadas e mantidas nas comunidades onde a empresa possui unidades, como Indaiatuba (SP), Guaíba (RS), Porto Feliz (SP), Sorocaba (SP) e São Bernardo do Campo (SP). As iniciativas compreendem as áreas de educação, meio ambiente e cultura, e contam com o apoio dos colaboradores da empresa como voluntários.

Para mais informações, visite o site da Fundação Toyota do Brasil na internet www.fundacaotoyotadobrasil.org.br.