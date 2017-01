DOIS IRMÃOS: DESCOBERTAS DE MARCELO GERMANO ESTREIAM EM MINISSÉRIE DA REDE GLOBO

Escrita por Maria Camargo, com direção artística de Luiz Fernando Carvalho, a produção já conquistou os telespectadores no primeiro dia de exibição

A Rede Globo estreou na noite desta segunda-feira 9/1 sua nova minissérie: Dois Irmãos. Baseada na obra do escritor Milton Hatoum, a produção conta a história conflituosa de uma família libanesa que vive em Manaus. Com um elenco de peso que inclui Cauã Reymond e Juliana Paes, a minissérie conta com a participação de Gabriella Mustafá e Monique Alice Bourscheid, jovens descobertas de Marcelo Germano, criador do Projeto Passarela.

“Tanto a Gabriella quanto a Monique possuem um talento fora do comum. Quando recebemos elas no Projeto Passarela identificamos rapidamente que tinha muito talento ali. O resultado de todo um trabalho de preparação pode ser visto agora, em rede nacional. Elas vão encantar o Brasil”, afirma Marcelo Germano.

Apesar de nova na TV, Gabriella já tem vários trabalhos no currículo. Sua carreira começou no cinema, com o longa-metragem Eu e Meu Guarda-Chuva, em seguida participou do longa Lula, o Filho do Brasil. Seu talento foi reconhecido no Projeto Passarela em 2008 e agora, em Dois Irmãos, fará a primeira versão do papel vivido por Juliana Paes. “A menina tem um talento natural e muita desenvoltura em frente às câmeras”, analisa Germano.

Monique também começou cedo na profissão. Com inúmeras campanhas publicitárias já realizadas, a menina chamou muita atenção nas seletivas por ser muito parecida com a atriz Angelina Jolie. Na minissérie, a jovem faráo papel de Lívia, personagem que será de Bárbara Evans na segunda fase. “Monique é extremamente talentosa e com certeza se dará bem na televisão, as câmeras a adoram”, comenta Germano.

Sobre Dois Irmãos

A obra retrata a história de Omar e Yaqub, filhos de Zana e Halim. Apesar de gêmeos, desde o nascimento os dois têm temperamentos diferentes. Omar parece mais frágil, e por isso ganha mais atenção da mãe, o que causa ciúme em Yaqub. Durante a infância, os pais tentam criar os gêmeos como irmãos e amigos, mas a relação entre os dois não é muito afetuosa.

Sobre o Projeto Passarela

O Projeto Passarela é a primeira empresa no Brasil a organizar o modelo de Convenção de Novos Modelos e Atores, criado em 2004, e que já revelou mais de uma centena de modelos internacionais como Lucas Kittel, Danielly Silva, Bruna Mattos, Andressa Sacht, Karina Trizzoti, Ingridy Andrade, Viviane Orth, Marcelle Bittar além de atores e atrizes como Alan Scarpari, Gabriella Mustaffá, Julia Simoura, Lorena Queiroz e o fenômeno infanto-juvenil Larissa Manoela.

