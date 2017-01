Agilent Technologies proporciona resultados precisos na realização de Exame Toxicológico para análises forenses

As soluções LC-MS e GC-MS realizam a análise de amostras para o teste que detecta o uso de substâncias entorpecentes e é exigido para motoristas profissionais

São Paulo, 10 de janeiro de 2017 – Para garantir segurança e eficácia no resultado do exame toxicológico, a Agilent Technologies fornece soluções de LC-MS e GC-MS, instrumentos de última geração destinados à análise de drogas em amostras sob investigação com alta confiabilidade. O exame passou a ser obrigatório em 2016, segundo regra da portaria nº 116 do Ministério do Trabalho Previdência Social¹, para admissões e demissões de motoristas profissionais com habilitações C, D ou E, detectando o uso de substâncias entorpecentes em uma janela mínima de 90 dias. Com a aplicação da decisão, o objetivo dos órgãos competentes é diminuir as mortes causadas por acidentes de trabalho.

Em locais autorizados, é colhida uma pequena amostra de cabelo do motorista – ou pelo, caso este seja careca -, posteriormente encaminhada a um laboratório credenciado pelo Inmetro ou pelo CAP (Colégio Americano de Patologia) para análise. A partir dessa etapa, é feita a preparação e lavagem rigorosa do cabelo ou pelo, a extração das moléculas de interesse, a inserção do objeto de pesquisa no instrumento analítico e, por fim, a detecção ou não da presença de drogas pelo sistema.

A Agilent Technologies oferece a análise desse material de duas formas distintas, ambas utilizando a detecção por Espectrometria de Massas: a linha de produtos LC-MS a faz por meio de cromatografia líquida; já as soluções GC-MS realizam a avaliação por meio do processo de cromatografia gasosa. “A Agilent é uma das únicas empresas que oferecem as duas tecnologias, apresentando uma solução completa e complementar uma a outra”, afirma José Xavier, especialista em produtos LC-MS da companhia.

Nos instrumentos, cada substância entorpecente possui um valor mínimo de corte para a identificação de consumo, o que é chamado de teste screening para análise forense. Ao ser detectada a possível presença, automaticamente um segundo exame, chamado de teste confirmatório, é feito. “Quando o indivíduo utiliza a droga, a substância é metabolizada pelo seu organismo gerando, então, um metabólito específico. Dessa forma, as soluções da Agilent conseguem também diferenciar usuários de pessoas que tenham contato, mas não façam uso de drogas”, aponta Romão Beserra, especialista em produtos GC-MS da companhia.

Os laudos finais dos exames toxicológicos feitos por LC-MS e GC-MS são chamados de auto-confirmatórios, justamente pela altíssima precisão e exatidão do processo. Com mais de 15 anos de experiência no setor de exames toxicológicos, voltados para o âmbito de trabalho e forense, a Agilent se dedica a superar as expectativas de seus clientes por meio do desenvolvimento de soluções inovadoras e de alta qualidade para a análise forense.

Referências:

1. Portal Brasil. Exame Toxicológico agora é obrigatório para motoristas profissionais. Disponível em <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/03/exame-toxicologico-agora-e-obrigatorio-para-motoristas-profissionais>. Último acesso: 10 de janeiro de 2017.

