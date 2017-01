JANI-KING AMPLIA PLATAFORMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL COM PROJETO SAILING SENSE

O Projeto idealizado pelo professor e velejador Miguel Olio visa proporcionar lazer e aprimoramento cognitivo a pessoas com surdocegueira e múltipla deficiência sensorial. Na prática, o Projeto oferece a oportunidade de participação e prática do esporte a vela a portadores de necessidades especiais.

Único no mundo, o Projeto Sailing Sense foi iniciado em 2007. Sua origem foi a monografia do, então, formando em Educação Física, Miguel Olio, “Esporte Adaptado: Vela para pessoas com Síndrome de Usher”.

Transpondo a teoria para a prática, Miguel inciou o projeto que já atendeu a mais de mil pessoas entre adultos e crianças, promovendo o desenvolvimento dos seus aspectos perceptivo-motor, psicossocial e sócio-cultural, visando contribuir com o seu processo de inclusão social.

Trata-se de um dia de atividades onde, em primeiro lugar, o barco é apresentado aos participantes que podem senti-lo pelo tato, ou caminhando pelo deck, de acordo com a preferência de cada um. Nada é imposto.

Em seguida, os participantes são instruídos sobre o trajeto, duração e outros detalhes da navegação. Uma vez, no mar, velejam – sem motor – e todos tomam parte na atividade puxando e soltando as velas, dando assim o rumo da embarcação.

Veja uma das etapas da Projeto clicando em https://goo.gl/GfHBCH

“ A navegaçao é um momento mágico”, conta Olio, “onde eles fazem tudo, como caçar (puxar) ou soltar as velas e dar a direção no veleiro. Depois de algumas manobras, voltamos a marina e buscamos saber se gostaram e se divertiram. Uma vez em terra, aguardam os outros amigos, conversam, brincam uns com os outros, participam de oficinas. Enfim, lazer que aprimora a auto-estima e a capacidadade cognitiva”.

Os partipantes são encaminhados por entidades e instituições que fazem o acompanhamento em terra e monitoram as atividades pré e pós-velejamento.

“A Jani-King Brasil que privilegia projetos de inclusão social através do esporte como o Obra Social Zico 10, está engajada no Projeto Sailing Sense por todo o ano de 2017 e espera que seu exemplo inspire outros apoiadores para que mais portadores de deficiências sejam atendidos”, diz Christian Rojas, diretor da empresa.

Para saber mais sobreo projeto Sailing Sense http://www.sailingsense.com.br/

Sobre a JANI-KING – Maior empresa de franquia de limpeza comercial do mundo, a JANI-KING iniciou suas atividades em 1969, nos Estados Unidos. Conta, hoje, com cerca de 9 mil franqueados que atendem a dezenas de milhares de clientes com o apoio de mais de 120 escritórios regionais, em treze países. Com sede em Dallas, no Texas, a empresa trabalha focada em estratégias de longo prazo com o objetivo de assegurar a continuidade de relação com seus clientes e franqueados (www.janiking.com). Presente no Brasil desde 1991, com escritórios de apoio no Rio de Janeiro e São Paulo, a empresa tem 62 franqueados que atendem a mais de 1.500 clientes e todo o país. www.janikingbrasil.com.br

