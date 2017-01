Jovair Arantes lança candidatura à presidência da Câmara dos Deputados

Jovair Arantes lançou sua candidatura à presidência da Camâra nesta terça-feira Marcelo Camargo/Agência Brasil

O líder do PTB na Câmara do Deputados, Jovair Arantes, lançou hoje (10) oficialmente sua candidatura à presidência da Casa. Em seu discurso, o deputado disse que a Câmara precisa de um presidente que tenha coragem para fazer muitas mudanças. “Temos que dar transparência à administração. A sociedade tem que saber o que está acontecendo aqui. Nós temos que estabelecer horário de funcionamento dessa Casa, de acordo com que a sociedade possa entender. Chega de votações na madrugada”, disse o deputado.

O candidato disse que, se eleito, irá atualizar o regimento para “mudar o perfil de administração da Casa”. Jovair Arantes também defendeu em seu discurso que a Câmara precisa de mais protagonismo, e não pode ficar “tutelada pela Justiça”. O deputado também afirmou que irá colocar as matérias que o governo federal considera importante para serem votadas “e, se possível, aprovadas”.

Jovair Arantes é o segundo deputado a lançar candidatura à presidência da casa. Ontem, Rogério Rosso, líder do PSD, lançou sua campanha por meio de um vídeo no Facebook.

Eleição

A votação para os 11 cargos que compõem a Mesa Diretora que comandará os trabalhos da Câmara dos Deputados entre 2017 e 2019 será no dia 2 de fevereiro. Serão eleitos o presidente, dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes.

Para ser eleito, o candidato precisa de maioria absoluta dos votos em primeira votação ou ser o mais votado no segundo turno. A votação é secreta e realizada em cabines eletrônicas.

