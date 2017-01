Detran-MS esclarece à população sobre CNH Social

Campo Grande (MS) – O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) esclarece que não possui nenhum programa de isenção de taxas para primeira habilitação ou demais serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em Mato Grosso do Sul, o projeto ‘CNH Social’ é desenvolvido pelo Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) com o intuito de conceder a CNH, categoria B, para jovens de baixa renda.

Para obter mais informações sobre a iniciativa, os interessados na CNH Social devem entrar em contato com o SEST SENAT pelo telefone (67) 3348-8700 ou através do site www.sestsenat.org.br.

Ana Letícia Gaúna – Detran.