Parceira entre Governo e Prefeitura da Capital viabiliza R$ 50 milhões para vias urbanas

Campo Grande (MS) – Após a tratativa iniciada na última semana, para recuperação das ruas da Capital, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal anunciaram na manhã de hoje (10), a realização de um convênio no valor de R$ 50 milhões que será destinado para serviços emergenciais de manutenção (tapa-buracos) e projetos futuros – como a revitalização das ruas de Campo Grande. O encontro aconteceu no Paço Municipal. “Quem ganha com essa harmonia entre Prefeitura e Estado é a população. Tenho certeza que não será a única parceria que vamos fazer para nossa cidade avançar”, disse a governadora em exercício, Rose Modesto, durante o evento.

Os R$ 50 milhões que serão injetados na infraestrutura serão divididos, cabendo R$ 25 milhões para a Prefeitura e R$ 25 milhões de contrapartida do Governo do Estado. A primeira etapa, denominada emergencial, receberá R$ 20 milhões (R$ 10 milhões de reais de cada ente do convênio) e será destinada para tapar os buracos. Os R$ 30 milhões restantes ficarão à disposição da Prefeitura. Os recursos do Estado são provenientes do Fundersul e os da Prefeitura, de acordo com o prefeito, serão do “enxugamento” e do IPTU. A assinatura do convênio deve acontecer no próximo dia 19.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, a parceria é uma continuidade do trabalho que o Governo do Estado vem desenvolvendo. “Já alocamos recursos para os 78 municípios de Mato Grosso do Sul e agora com o diálogo aberto estamos fazendo o mesmo. E ainda colocando em prática as conversas de gabinete”, pontuou.

Para o prefeito Marcos Trad, no momento o trabalho e os esforços estão concentrados em tapar os buracos da Capital. “Temos planos para recapear a cidade, mas de imediato precisamos dar essa resposta para os campo-grandenses”, finalizou.

Participaram do evento o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese e os vereadores João César Mattogrosso , Papy e Delegado Wenllington.

Texto: Raquel Pereira

Fotos: Chico Ribeiro

Galeria: Coletiva da parceria entre Estado e Município de Campo Grande