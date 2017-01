PMA autua paulista dono de pesqueiro em R$ 1,5 mil por construção ilegal de cerca às margens de rio Miranda

Capital, (MS) – Uma equipe de Policiais Militares Ambientais do Grupamento de Águas do Miranda, em Bonito, localizou hoje (10) no loteamento denominado Pesqueiro do Noé, a construção em um lote, de uma cerca com arame farpado à margem do rio, dentro da área de preservação permanente (APP) de mata ciliar, sem autorização do órgão ambiental.

O infrator proprietário do lote, de 57 anos, residente em Valparaíso (SP), foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.500,00 pela construção ilegal. A PMA interditou as atividades e o autuado também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de detenção, de um a três anos de detenção.

Fonte: Policia Militar Ambiental