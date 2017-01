Divicar lança Linha Arco com o conceito monte você mesmo

O conceito “Do It Yourself” foi criado em 1950 nos Estados Unidos e a ideia ganhou força no mundo em função da praticidade.

“A questão é que nem sempre é tão fácil fazer um produto por inteiro sem ter o conhecimento da arte de fabricar. Porém, no segmento infantil é comum os pais participarem na concepção do quarto do filho, e a Divicar sendo uma empresa inteiramente voltada ao segmento vem proporcionar aos papais esta participação completa, ou seja, os pais efetuam toda a montagem dos móveis com todo o carinho e muita facilidade” afirma o diretor, Carlos Carvalho.

A linha é composta por berço, cômoda, estante, prateleira, trocador, e o roupeiro que é acoplado à cômoda. Os móveis chegam ao consumidor com tudo preparado para que os produtos possam ser montados facilmente, pois muitas ferragens já estarão fixados nas peças, bastando apenas encaixar com sistemas de click e porcas com meio giro, além de sistema de encaixe exclusivo Divicar na própria madeira.

O próprio consumidor poderá montar em casa, com apenas duas ferramentas, um martelo para fixar o fundo do armário e cômoda e uma chave Philips. Além de todas as facilidades ainda será disponibilizado no site da Divicar uma animação gráfica para auxiliar o consumidor a montar os móveis.

A linha Arco está disponível nas cores bebê em tendência. O berço possui todos os diferenciais exclusivos Divicar.

Mais informações:

www.divicar.com.br