Merck expande Centros de Biodesenvolvimento ponto-a-ponto na América do Norte, China e Europa

– Expansão global para satisfazer a forte demanda do mercado

– Centros de biodesenvolvimento em Boston, Mass. e Xangai, China possuem o conjunto completo de tecnologias e serviços da Merck

– Novos centros de desenvolvimento e instalação GMP de uso único completa na França para acelerar o desenvolvimento biológico

DARMSTADT, Alemanha, 10 de janeiro de 2017 – A Merck, empresa líder em ciência e tecnologia, anunciou hoje a expansão de seus centros de biodesenvolvimento ponto-a-ponto para satisfazer a crescente demanda de clientes por seu portfólio de produtos de bioprocessamento, sua capacidade de manufatura e conhecimento tecnológico líder no setor.

A expansão, que inclui a abertura de dois novos centros de desenvolvimento nos EUA e na China, segue o sucesso comercial do centro de biodesenvolvimento da Merck em Martillac, França. As duas novas unidades estarão próximas dos clientes nas áreas metropolitanas de Xangai e Boston. Cada uma terá capacidade completa de fornecer desenvolvimento de processo e serviços. Isso inclui serviços de desenvolvimento de cultura de células, desenvolvimento de processos upstream e downstream, assim como produção clínica não GMP.

“Estamos vendo um aumento na demanda global por soluções de desenvolvimento de processos ponto-a-ponto e a Merck oferece um conjunto completo de produtos para clientes da indústria de biofarma”, afirmou Udit Batra, membro da Diretoria e CEO da Merck, Life Science. “Esta expansão reforça nossa posição como o principal fornecedor do desenvolvimento de processos e das soluções, materiais e serviços do estágio de manufatura clínica necessários para a produção biológica. É um investimento estratégico e com muito potencial para a Merck, especificamente pensado para satisfazer as necessidades dos clientes em três continentes.”

O centro de biodesenvolvimento da Merck em Martillac, França, é uma instalação GMP de uso único totalmente operacional para a manufatura de produtos clínicos em série. Equipado com um conjunto completo de tecnologias da Merck, incluindo o Mobius®, biorreator de uso único com 2000 litros, Martillac oferece às empresas de biofarma uma solução completa para apoiar seus programas de desenvolvimento clínico.

A solução ponto-a-ponto da Merck apresenta importantes benefícios e resolve desafios centrais para empresas biofarmacêuticas em todos os estágios de desenvolvimento molecular e comercialização em qualquer geografia. Além do biorreator Mobius®, o portfólio ponto-a-ponto inclui soluções como Lynx® CDR, Viresolve® Módulos de Área de Processos, Pellicon® e Centinel? Defesa de Vírus Inteligente.

Empresas em seus primeiros estágios com recursos e infraestrutura limitadas podem se beneficiar de uma parceria com o forte conhecimento e experiência no desenvolvimento de processos, além da manufatura clínica GMP para ajudar a acelerar os primeiros programas de desenvolvimento clínico. Empresas em estágios mais avançados precisam superar os desafios de passar da última fase de desenvolvimento clínico para a manufatura comercial, acelerando a disponibilidade de drogas a preços acessíveis. Com uma proposta ponto-a-ponto, a Merck pode facilitar e acelerar a transferência de escala e técnica de todo um processo para um novo local.

Sobre a Merck

A Merck é uma empresa líder em ciência e tecnologia na área de saúde, ciência da vida e desempenho de materiais. Cerca de 50.000 funcionários trabalham para desenvolver mais tecnologias que melhoram a vida – de terapias biofarmacêuticas para tratar câncer e esclerose múltipla, sistemas inovadores para pesquisa e produção científica, até cristais líquidos para smartphones e televisões LCD. Em 2015, a Merck gerou vendas de ? 12,85 bilhões em 66 países.

Fundada em 1668, a Merck é a empresa farmacêutica e química mais antiga do mundo. A família fundadora continua como a principal dona do grupo corporativo de capital aberto. A empresa possui os direitos globais para o nome e a marca Merck. As únicas exceções são Estados Unidos e Canadá, onde a empresa opera como EMD Serono, MilliporeSigma e EMD Performance Materials.

