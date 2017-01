Brasília, 11 Janeiro de 2017 Então, fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o SENHOR; pois serviram aos baalins . Josué 2:11

Pensamento: Vamos à igreja. Temos ministérios. Mas será que temos glorificado a Deus como nosso único Senhor. A idolatria não está e nunca esteve restrita a imagens e sim principalmente ao nosso coração. O que temos colocado acima de Deus? Igreja, lazer, trabalho, bens e mesmo familiares. Tudo pode ser objeto de idolatria. Quem controla o seu coração, Deus ou os prazeres do mundo, mesmo que sejam lícitos como os que citei acima?

Oração: Deus Pai, peço perdão porque muitas vezes tenho priorizado coisas ao invés do meu relacionamento contigo. Olho para as imagens de escultura, mas não consigo contemplar o que meu coração tem adorado. Me ajuda a encontrar o primeiro amor e dedicar a Ti o meu melhor, hoje e sempre. Oro em nome de Jesus. Amém.

Oração pela igreja Perseguida: UZBEQUISTÃO (15º) – Gulnor* foi abandonada pelo marido e agora vive com seus filhos e sua mãe na casa de uma irmã. A casa virou ponto de encontro entre os cristãos, por isso, eles têm enfrentado grande perseguição. Ore para que Deus os proteja e lhes dê sabedoria.

Pr.Paulo servo do DEUS ALTÍSSI MO