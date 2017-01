Candidato à Presidência da Câmara, Jovair reúne-se com vice-governadora de MS nesta quarta

O candidato a Presidência da Câmara dos Deputados e líder do PTB, Jovair Arantes (GO), reúne-se com a vice-governadora de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, nesta quarta-feira (11), às 14h30, no Parque dos Poderes.

O objetivo do encontro é apresentar seu nome como candidato e sua plataforma de campanha. A eleição ocorrerá em 2 de fevereiro.

Jovair Arantes lançou oficialmente sua candidatura nesta terça-feira (10), na Câmara dos Deputados, em um evento que contou com as presenças de deputados e representantes de 10 partidos (PMDB, PSDB, PT, PP, PSD, SD, Pros, PSC, PSL e PEN).

Entre as propostas defendidas pelo parlamentar, está o resgate da força e do protagonismo da Câmara, com ênfase na independência do Poder Legislativo.

Para tornar mais democráticas as relatorias de propostas em análise na Câmara, o líder do PTB também pretende abrir espaços a todos os deputados por meio de rodízio.

Prefeito de Campo Grande

Às 15h30, Jovair Arantes tem encontro marcado com o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, na Prefeitura. Em seguida, às 16h30, o parlamentar concederá entrevista coletiva, também na Prefeitura de Campo Grande.

