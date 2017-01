2º BPM: Policiais Militares de Agua Clara cumprem 02 mandados de prisão

Agua Clara, (MS) – Na Terça-Feira (10/01/2017), Policiais Militares do pelotão de Agua Clara cumpriram dois mandados de prisão.

O primeiro foi durante a manha de ontem (10/01) por voltas 09h55min a guarnição da Policia Militar de Agua Clara em apoio ao investigador de Policia Civil realizou abordagem a um homem de 26 anos, em frente a uma residência, após checagem constatou-se haver mandado de prisão em desfavor pelo crime de tráfico de drogas.

O segundo foi durante a noite, por volta das 18h10min quando em apoio a Policia Rodoviária Federal com fim de abordar um veiculo (Honda Civic) que desobedeceu a ordem de parada dada pelo Policias Rodoviários entrando na cidade, o veiculo foi encontrado estacionado dentro de um bar da cidade e condutor estava ao lado do veiculo junto com duas mulheres, o quarto ocupante, um homem de 31 anos foi localizado pelo Policial Rodoviário escondido dentro de um quarto, constatando-se em desfavor desse mandado de prisão da comarca de Campo Grande.

Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Policia Civil de Agua Clara a fim das providencias cabíveis

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM