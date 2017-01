São Paulo se prepara para receber Arnold Schwarzenegger em abril

Pouco menos de um ano após os Jogos Olímpicos do Rio, o Arnold Classic South America será o maior evento multiesportivo de 2017 no Brasil, com mais de 30 competições, vários esportes, do xadrez ao crossfit, passando pelo bodybuilding e fitness, além de lutas, artes marciais, pole dance, entre muitos outros. “Estamos muito otimistas no sucesso do Arnold Classic em São Paulo. O mercado de fitness e nutrição esportiva tem apresentado crescimento, mesmo no cenário recessivo do país. Isso em função do aumento da consciência das pessoas de que é preciso investir em saúde. E nada melhor que atividade física e boa alimentação para promover saúde. É isso que trabalhamos para promover no nosso evento”, afirma Schwarzenegger.

O elevado número de competições irá atrair para São Paulo entre 8 a 10 mil atletas, entre eles, grandes nomes do bodybuilding profissional (em 2016, por exemplo, Kai Greene, número 2 do mundo, foi campeão no Rio de Janeiro). O Arnold Classic também terá atividade física para o grande público, com aulas de ginástica e bike, entre outras atrações. O evento tem ainda uma particularidade no Brasil, único país a oferecer atividades paradesportivas. “Inclusão é um dos nossos grandes objetivos. O Governador Schwarzenegger sempre enfatiza essa necessidade, que vale para atletas convencionais e com necessidades especiais, sempre com atenção ao público infantil”, explica Ana Paula Leal Graziano, diretora da Savaget Promoções, parceira brasileira da Classic Productions ao lado da Excalibur Congressos e Eventos.

Números do evento – O Arnold Classic chega a São Paulo após quatro anos no Rio de Janeiro com expectativa de crescimento. O objetivo é superar as marcas de 2016, quando recebeu mais de 80 mil visitantes, 120 expositores e gerou negócios na casa dos R$ 80 milhões. E deve bater a meta com facilidade. Pouco mais de um mês após seu lançamento – dia 21 de outubro, durante a ExpoNutrition 2016 – já comercializou 85% do espaço destinado a expositores. Além disso, conta com cinco patrocinadores de peso no setor de nutrição esportiva – Atlhetica Nutrition, Black Skull, Integralmédica, Max Titanium e Midway -, e também a marca de relógios Champion.

Por que São Paulo? – A decisão pela mudança de sede do Rio de Janeiro para São Paulo segue o conceito do próprio Schwarzenegger de estender as fronteiras para o nível continental, a fim de atender de forma mais ampla aos países da América do Sul. Considerada o coração financeiro do País, com R$16,3 bilhões ao ano gerados por feiras de negócios, a capital paulista foi a escolha natural para a nova fase do Arnold Classic.

Arnold Schwarzenegger não esconde a empolgação com a nova fase do seu evento no Brasil. “A cidade de São Paulo é considerada a capital do business na América Latina. Justamente por isso, essa mudança se encaixa no plano de expandir o Arnold Classic para os demais países da América do Sul. Espero todos vocês em São Paulo”, afirma o eterno Exterminador dos cinemas.

A afirmação de Schwarzenegger é ratificada por dados do São Paulo Convention & Visitors Bureau, que apontam a cidade como a capital sul-americana das feiras de negócios. São 90 mil eventos por ano, ou seja, um a cada 6 minutos. Circulam pelos eventos 8,8 milhões de visitantes, entre profissionais e compradores, além de 77,5 mil expositores. Destes 8,8 milhões de visitantes, 5 milhões (53%) são residentes e 3,8 milhões (47%) são turistas. Principal hub da América latina, a capital paulista conta com voos diretos para 25 países.

Expo – Além das competições, o público que prestigiar o evento na capital paulista poderá conferir de perto a Expo, maior feira de nutrição esportiva da América Latina, além de equipamentos e acessórios fitness. A expectativa é que o número supere a casa dos 190 expositores. “A Expo é sempre uma festa para os amantes do esporte, que podem comprar produtos de ponta e alta qualidade a preços promocionais, além da oportunidade de chegar um pouco mais perto do governador Schwarzenegger, que adora dar seus passeios pela feira para conferir e conhecer expositores e acompanhar as competições esportivas”, lembra Ana Paula Leal.

Educação – O Arnold Conference seguirá como opção de educação continuada para profissionais e estudantes do setor. O principal objetivo é elevar o nível do conhecimento relacionado à saúde no esporte no País. Em cada módulo, as aulas e palestras são voltadas para as áreas de nutrição, medicina esportiva, educação física, fisioterapia e, também, para atletas. Trata-se de um acontecimento técnico científico já tradicional no Arnold Classic e, em 2017, seguirá com alto nível de excelência. “Quando apresentei o projeto, em 2013, e disse que teríamos mil pessoas. E nós tivemos cerca de duas mil pessoas. De lá para cá, o Conference só cresceu e, em 2017, esperamos 5 mil pessoas”, disse Bruno Falcão, diretor da BF Eventos, organizadora do Arnold Conference.

Ingressos – O primeiro lote de ingressos para o Arnold Classic South America já está disponível para compras online. Os preços são promocionais no site da Tickets for Fun:

http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=ARNOCUB17

Cada ingresso diário custa R$ 60,00 ou R$ 130,00 para o passaporte que dá direito de entrada nos três dias do Arnold Classic South America. Ao final do primeiro lote, uma segunda carga de ingressos será disponibilizada para venda na Internet. Porém, o preço será diferente, passando para R$ 70,00 a entrada diária e R$ 150,00 o passaporte de três dias. Nas bilheterias do Transamérica Expo Center, a partir de 21 de abril, o valor será de R$ 90,00 (o passaporte não será vendido durante o evento).

O ingresso dá direito a entrada no evento multiesportivo e Expo, a feira internacional de nutrição esportiva, equipamentos, produtos e acessórios fitness. Porém, os eventos paralelos, como a competição de Bodybuilding Pro (que reúne alguns dos maiores fisiculturistas do mundo), o Conference (cursos e palestras destinadas a profissionais de educação física, nutrição, medicina esportiva e afins), entre outros, têm ingressos vendidos separadamente.

Evolução – A edição 2017 do Arnold Classic South America planeja ocupar todos os pavilhões do Expo Transamérica, que tem área total de 100 mil m². A necessidade de tanto espaço se explica em função da evolução da feira. Em 2013, na primeira edição do Arnold Classic Brasil, os organizadores foram agradavelmente surpreendidos com a enorme presença de público. Os 16 mil m² destinados ao evento, no Centro de Convenções Sul América, foram pequenos para receber as mais de 60 mil pessoas ávidas por ver de perto o astro Schwarzenegger e as atrações da Expo. O sucesso da estreia levou a escolha de um local maior. No Riocentro, em 2014, nova explosão de fãs, com 72 mil pessoas aglomeradas em 25 mil m². Em 2015, mais crescimento. Novamente no Riocentro, o Arnold Classic abriu as portas para 82 mil pessoas, desta vez em um espaço maior, com 43 mil m². Em 2016, apesar da crise econômica, os números se mantiveram na mesma ordem.

Evento Global – O Arnold Classic é hoje um evento de alcance mundial. Além da América do Sul e América do Norte, Schwarzenegger ampliou sua área de atuação nos demais continentes. Hoje, o Arnold Classic também está na Europa, Ásia, Austrália e África.

Serviço Arnold Classic South America

Data: 21 a 23/04/2017

Local: Transamérica Expo Center

Endereço: Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro

Horário:

21 e 22 | sexta e sábado

Profissionais do setor: das 10h às 14h

Visitantes: das 14h às 20h

23 (domingo)

Visitantes e Profissionais do setor: das 10h às 18h

Ingresso diário: Antecipado

1º Lote R$ 60,00

2º Lote R$ 70,00

Ingresso: No local do evento

3º Lote R$ 90,00

Passaporte: Para 3 dias de evento

1º Lote R$ 130,00

2º Lote R$ 150,00

***Não haverá a opção de passaporte no local do evento

Mais informações pelo site oficial do evento: http://arnoldclassicsouthamerica.com.br/pt-br/

fan page: https://www.facebook.com/arnoldclassicsouthamerica/?fref=ts

Doro Jr. – MTb 13209

dorojr@zdl.com.br

F: 11 32855911

Cel Vivo : 11 984579723

Rafael De Marco – Mtb.: 27556

rafael@zdl.com.br

F: 19 997912108

Facebook :ZDL Comunicação

Twitter : twitter.com/ZDLcomunica

Site: www.zdl.com.br