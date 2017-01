Com descontos de 70%, Liquida Ponto Mix aquece o início do ano no Shopping Campo Grande

De 13 a 15 de janeiro, centenas de lojas estarão com ofertas exclusivas

O ano de 2017 chegou e trouxe com ele mais uma edição da Liquida Ponto Mix, a tradicional temporada de liquidação da maior rede de shoppings do país. A campanha promocional terá três dias de duração na capital sul-mato-grossense, de 13 a 15, e conta com a participação de centenas de lojas do Shopping Campo Grande. Os descontos podem chegar a até 70%.

Repetindo o sucesso das últimas edições, a promoção deste ano traz uma novidade. Será oferecido 50% de desconto no ingresso dos filmes exibidos no Cinemark durante os três dias de liquidação. Para isso, basta apresentar a tela da promoção que estará disponível no aplicativo do Shopping Campo Grande. O download é gratuito e pode ser feito por meio da Play Store ou Apple Store.