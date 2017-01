Produtos que não podem faltar na mala neste verão

Época de férias é aquele momento para relaxar e aproveitar os dias de folga para fazer o que mais gosta e, para muitos, viajar nesse período é essencial. E para aqueles que estão preparando as malas para aproveitar o verão, seja na praia ou no campo, alguns produtos podem oferecer ainda mais lazer às férias. Para isso, a Sony selecionou algumas opções que não podem faltar na mala. Época de férias é aquele momento para relaxar e aproveitar os dias de folga para fazer o que mais gosta e, para muitos, viajar nesse período é essencial. E para aqueles que estão preparando as malas para aproveitar o verão, seja na praia ou no campo, alguns produtos podem oferecer ainda mais lazer às férias. Para isso, a Sony selecionou algumas opções que não podem faltar na mala.

A câmera perfeita

Dias ensolarados deixam as paisagens perfeitas, e para que os amantes de fotografia aproveitem esses momentos únicos, a Alpha 6300 é essencial. O modelo é a principal câmera de lentes intercambiáveis mirrorless APS-C da Sony, com o 0,05 s mais rápido do mundo. Ela também possui o sensor Exmor® CMOS de 24.2, mecanismo de processamento de imagens BIONZ X™ de alta velocidade, além de gravação de filmes em 4K e Full HD 120 fps. Preço sugerido: R$8.999,99

Em qualquer lugar

Outra maneira de curtir o verão com uma boa música e poder compartilhar o momento com os amigos, é ter uma caixa de som portátil por perto; garantindo um som ambiente de acordo com o seu estilo.

– O modelo SRS-XB2 possui conexão via Bluetooth com NFC*, Extra Bass, tecnologia que garante graves mais profundos e intensos, além da autonomia de bateria interna de até 12 horas de uso, resistência à água e microfone embutido. Disponível nas cores vermelha, azul e preta. Preço sugerido: R$599,99.

– A nova caixa de som portátil SRS-XB3 agrega toda a qualidade assegurada pela marca Sony, com graves ainda mais intensos, agudos super nítidos e muita pressão sonora com a tecnologia Extra Bass. Sem fio, ela possui bateria interna com autonomia de até 24 horas que permite até carregar a bateria do smartphone através da conexão USB traseira. A caixinha também é resistente à água e pode reproduzir músicas diretamente do smartphone, tablet, notebook ou outra fonte de áudio sem a necessidade de usar fios. E como possui microfone embutido, é possível utilizá-la para atender ligações telefônicas para facilitar a comunicação da família com aquele irmão ou tio que está de férias. Preço sugerido: R$999,99.

Sempre com bateria

E para não perder nenhum momento de lazer nos dias de verão, ter um carregador portátil poderá te salvar.

Os carregadores portáteis da Sony possuem bateria de polímero de lítio e composição de gel híbrido, além de sistema de monitoramento de temperatura e temporizador que encerra o processo para evitar o superaquecimento do carregador e do seu dispositivo. Essas tecnologias garantem ainda mais segurança contra vazamentos e explosões, além de maior durabilidade do produto. O CP-E6 tem capacidade de 5.800mAh, permitindo até 2 cargas no smartphone sem precisar ser recarregado. Preço sugerido: R$159,99.

Música para relaxar

Seja no avião, enquanto estiver tomando sol ou até fazendo uma caminhada pela praia ou no parque, música é sempre bem-vinda. Para isso, existem diferentes modelos de headphones para atender o seu estilo:

– O headphone MDR-AS410 é o mais novo modelo esportivo da Sony, especialmente desenvolvido para esse público. Além de ser resistente à água e ao suor, ele é ergonômico – possui um encaixe perfeito e vem acompanhado de quatro tamanhos de almofada intra-articular –, tem cabo longo e clips para ajuste nas roupas ou acessórios de esporte. Pode ser encontrado nas cores rosa, amarela, preta e branca. Preço sugerido: R$199,99.

– Graves notáveis: o headphone MDR-450AP possui a tecnologia Extra Bass, que reforça os graves e mantém as batidas mais nítidas, proporcionando uma sensação de imersão incrível. Com concha em acabamento almofadado, mais fechado e envolvente, e cabo flat (evita embaraçamento) com microfone, que permite atender ligações e controlar a reprodução das músicas; ele é perfeito para uso mesmo por longos períodos. Preço sugerido: R$299,99.

– Sem fio: e para quem gosta do máximo da tecnologia de áudio, potência, estilo e quer ficar livre dos fios, o headphone MDR-XB650BT é a solução. Disponível na cor azul, ele possui conexão Bluetooth com NFC, que permite tocar as músicas mesmo estando em até 10 metros de distância do smartphone. Seu design com protetores de ouvido acolchoados garante conforto total; e ele ainda conta com o Extra Bass, que reforça os graves, microfone embutido e até 30 horas de autonomia de bateria. Preço sugerido: R$ 999,99.

