Ação social promovida pela PremiaPão distribui 180 mil pães para família carentes de todo o Brasil

Ação social de franquia de rede de propaganda em sacos de pão contou com o engajamento de 140 franqueados pelo Brasil todo e revigorou o espírito de caridade dos consumidores

A PremiaPão, rede de franquias especializada em propaganda em saco de pão, também tomou partida do espírito de caridade e doação que tomam conta de todo época de fim de ano. No final do ano passado, tomando partido dessa iniciativa, a rede que possui hoje 140 unidades por todo território nacional colocou em ação a Campanha #SaquinhoDePãoSolidário. Isso foi feito por meio da doação de sacos com pães à pessoas carentes.

A marca distribuiu por todo o Brasil milhares de sacos de pão, por intermédio de seus franqueados à padarias que incentivaram o consumidor final do alimento a presentear pessoas carentes com o mesmo. Segundo Raphael, 30 mil saquinhos de pão foram distribuídos em todo o território nacional e uma média de 180 mil pães, no total, chegaram à casa de família carentes. “A campanha tomou proporções que não esperávamos. Ficamos surpresos com o engajamento dos franqueados, consumidores e a receptividade das pessoas”, revela Raphael Mattos, diretor executivo da empresa.

Alguns franqueados conseguiram disponibilizar os saquinhos em vários pontos de vendas. O que impulsionou a promoção da campanha com mais força ainda em determinadas regiões. Esse foi o caso do franqueado Thiago Marcel de Araújo Silva, da cidade de Cabedelo (PB). Ele distribuiu 1,5 mil saquinhos, entre 12 padarias da cidade. “A receptividade da ação foi maravilhosa! Muitos moradores ainda não conheciam a PremiaPão e ficaram impressionados com a qualidade dos sacos e a campanha que estávamos desenvolvendo. As pessoas nos paravam nas ruas e até mesmo nas padarias para falar sobre a iniciativa de ajudar aqueles que precisam com um gesto tão simples. Percebemos que conseguimos estimular as pessoas a fazer o bem!”, finaliza.

Nos sacos, mensagens de caridade e compaixão estavam evidência: “Neste ano o Papai Noel pode ser você. Presenteie esse saquinho cheio de pães e amor para quem mais necessita. Faça parte dessa corrente do bem!”. De acordo com Mattos, o objetivo foi gerar solidariedade e incentivar quem pegou o saquinho a abraçar a causa.

“Nossos franqueados, que estão localizados pelo Brasil, receberam centenas desses saquinhos e distribuíram pelas padarias da região. Pelo menos 30 mil pessoas receberam as doações. Mas, como em uma família tradicional a média é de quatro pessoas por lar, então chegamos a atingir aproximadamente 120 mil pessoas carentes”, explicou Mattos.

A ideia foi promovida e divulgada por meio da campanha criada pela rede e intitulada como #SaquinhoDePãoSolidário. Parceiros se juntaram à PremiaPão para fazer com que a causa nobre tenha muito sucesso. Além disso, a PremiaPão produziu um vídeo sobre a história com o intuito de vitalizá-lo na web e sensibilizar o maior número de pessoas possíveis.

Luiza Martins foi outra participante da ação. A franqueada da PremiaPão da região de Poços de Caldas (MG) conta que distribuiu 500 sacos solidários pela cidade. “Em todas as padarias com as quais fechamos parceria os sacos se esgotaram. Percebi muitos donos de estabelecimentos empenhados na divulgação da ação e clientes felizes e surpresos com esse tipo de campanha. Fico muito contente com isso, pois acredito que muitas famílias foram beneficiadas!”, conta.

Doações em tempo recorde

Um dos franqueados da rede, Marenilson Junior, de Picuí (PB), conta que no dia 23 de dezembro ele disponibilizou 1 mil saquinhos em uma única padaria da área onde ele atua. E com uma “ajudinha” extra de divulgação via mídias sociais (Facebook, Whattsapp, Instagram), em apenas 24 horas, 120 saquinhos – cerca de 1.2 mil pães – desses saquinhos foram convertidos em doações.

Ele não esperava tanto sucesso. “A repercussão e o espírito de solidariedade foi tão eminente nas pessoas que, mesmo após o término da campanha, muita gente queria ainda se informar já sobre as próximas ações beneficentes da marca e de que forma mais poderiam continuar ajudando as pessoas mais carentes da região. Fiquei surpreso e grato por ter participado de algo tão especial!”, conta o franqueado.

Confira o link de divulgação da campanha aqui: https://www.youtube.com/watch?v=yf89dlUzMLw

Sobre a PremiaPão Franchising

O modelo de negócio PremiaPão, que está inserido no mercado de publicidade em sacos de pão, passou a ser indicado no seleto grupo das melhores microfranquias para se investir em 2015. É um negócio acessível para quem busca baixo investimento e nenhum capital de giro, além de ser home based e ausente de custo operacional. Tem por objetivo divulgar marcas e produtos diretamente ao público-alvo; sem desperdícios, de forma inovadora e impactante. A empresa decidiu assumir uma grande responsabilidade com o meio ambiente: seu produto de eco-mídia promove o combate ao desperdício e poluição de sacos plásticos e outros materiais de mídia não biodegradáveis. Ainda mais, o maior compromisso com a sustentabilidade vem com a iniciativa de plantar uma árvore nativa para cada produção fornecida aos seus franqueados. Um modelo de negócio sustentável em todos os aspectos, pois capacita e beneficia o franqueado, seus anunciantes, o cliente final e a natureza.

Saiba mais: http://www.premiapao.com.br/

Fonte: Fatos & Ideias Comunicação