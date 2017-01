Confirmado! Neymar Jr lança segunda edição de torneio mundial inspirado no ‘futebol de rua’

Maior campeonato de futebol amador do mundo, Neymar Jr’s Five aumenta número de países participantes e promete belas jogadas

Dribles, gols e dezenas de países reunidos. Inspirado no ‘futebol de rua’ e nos valores do esporte, o craque brasileiro Neymar Jr lança oficialmente, nesta quarta-feira (11), a segunda edição do Neymar Jr’s Five, torneio mundial de futebol amador no estilo 5×5. Em 2017, o objetivo é trazer ao Brasil um evento ainda maior. Serão 53 países recebendo as qualificatórias e selecionando os melhores times para a grande final mundial, que será realizada, novamente, no Instituto Projeto Neymar Jr, em julho.

O campeonato, que dá oportunidade para jovens entre 16 e 25 anos mostrarem seu talento em times de cinco a sete jogadores, vem este ano com uma regra nova: agora cada equipe poderá ter dois jogadores mais experientes, e com idade acima do permitido. As seletivas para a final mundial acontecerão nos próximos meses em países como Nigéria, Egito, Japão, Líbano, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Itália, Argentina, Chile, entre outros.

Inspirado no futebol “de rua” do qual Neymar Jr tem muitas lembranças, o conceito esportivo continua o mesmo: serão cinco jogadores de cada lado do campo e, a cada gol, o oponente perde um jogador. Vence a equipe que fizer cinco gols primeiro ou aquela que tiver melhor resultado após dez minutos de partida.

“Sempre joguei com meus amigos usando gols pequenos”, afirma o atacante da Seleção. “Esse campeonato me lembra a minha infância e tenho muito orgulho disso. Para vencer jogos 5×5, é preciso boa estratégia e entender a melhor hora de atacar e defender”, completa Neymar Jr.

Os grandes campeões da primeira edição foram os cariocas do time Anjos da Bola, que ganharam uma viagem a Barcelona, onde conheceram o Camp Nou e tiveram a oportunidade de passar um tempo com o ídolo Neymar Jr. “Conhecer os vencedores foi incrível!”, disse o craque. “Agora, mal posso esperar para conhecer os campeões da edição de 2017 no meu Instituto”.

As inscrições já estão abertas para alguns países e todas as informações e novidades do evento já podem ser acessadas pelo www.neymarjrsfive.com . A final do Neymar Jr’s Five 2017 acontecerá no Insituto Projeto Neymar Jr, na Praia Grande (SP), em julho.

FATOS DO NEYMAR JR’S FIVE 2016

• 10.000 times inscritos ao redor do mundo

• Ao todo, 65.000 jogadores se registraram para participar do evento

• As seletivas aconteceram em 47 países de 6 continentes

• A final aconteceu no Instituto Projeto Neymar Jr, na Praia Grande (SP)

• O time campeão foi o “Anjos da Bola”, do Rio de Janeiro, com jogadores entre 20 e 22 anos

