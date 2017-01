Saraiva se une à Adyen para inovar no e-commerce

Integração moderniza sistema de pagamentos e proporciona maior controle e transparência no processamento de vendas

Há cerca de 20 anos, a Saraiva levou seu negócio do mundo físico para a internet e agora dá mais um grande passo rumo à migração para um modelo pensado especificamente para o universo digital, graças à parceria com a Adyen, líder em tecnologia de pagamentos. Além de inovador, este processo tem como objetivo proporcionar a melhor experiência aos usuários do e-commerce.

A Adyen assume 100% do volume de transações online realizadas pela saraiva.com, com a finalidade de otimizar a experiência dos clientes na hora de pagar. Com um sistema integrado, a fintech oferece importantes insights com foco na simplificação do processo de venda, que resulta no aumento de conversão.

“Embora a operação da Saraiva seja 100% multicanal, com integração das lojas físicas, site de e-commerce e mobile, é preciso pensar em um modelo de check out específico, prático e seguro, para o ambiente online e a Adyen atua como parceira essencial neste processo. Nosso objetivo é proporcionar a melhor experiência os clientes ao finalizarem suas compras”, diz Adriano Di Bella Tavollassi, diretor de e-commerce da Saraiva.

A partir da integração com o sistema da Adyen, a Saraiva passa a ter visibilidade do processo como um todo, além de mais segurança nas transações e insights que possibilitam aumento de performance. Com a tecnologia da Adyen, os processos passam a ser automatizados e é possível garantir, caso seja preciso, uma retentativa de pagamento, o que aumenta as chances de venda e garante uma experiência mais bem-sucedida para o consumidor.

“Vamos ajudar a Saraiva a descobrir possibilidades para aumentar vendas e fidelizar cada vez mais seus clientes. Nosso objetivo é desvendar a ‘caixa preta’ de informações fornecidas durante as transações de pagamento e mostrar todo o potencial de aumento de conversão que se pode alcançar com mudanças muito simples”, diz Jean Christian Mies, vice-presidente sênior da Adyen para a América Latina.

Sobre a Saraiva

A Saraiva, empresa focada em educação, cultura e entretenimento, está presente em todas as fases da vida de seus clientes. A companhia opera por meio do conceito multicanal, que integra lojas físicas, internet e dispositivos móveis, com uma ampla gama de produtos e serviços. A empresa conduz seus negócios de comércio eletrônico pelo site saraiva.com.br, cuja operação é totalmente integrada à da rede de lojas físicas, com presença em todo o território nacional.

Sobre a Adyen

A Adyen é líder de mercado em tecnologia de pagamentos e oferece uma plataforma global, capaz de entregar uma experiência de compra descomplicada ao consumidor. A Adyen é o único player mundial a oferecer uma infraestrutura integrada que conecta comerciantes online diretamente às bandeiras Visa, MasterCard e 250 outros métodos de pagamento globalmente, em lojas e vendas online e mobile. Com sede em Amsterdã e escritórios na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Austrália, a Adyen atende mais de 4.500 empresas, incluindo sete das 10 maiores empresas de internet dos Estados Unidos, e três das cinco maiores marcas mundiais de vestuário. Entre os clientes da empresa estão Uber, Airbnb, Netflix, Spotify, Booking.com, Netshoes, Dafiti, O Boticário, Azul Linhas Aéreas, Avianca, Hering, 99Taxis, EasyTaxi e helloFood, SoundCloud e KLM. www.adyen.com

