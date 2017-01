Aproveite o final das férias escolares para recarregar as energias em Olímpia

Cidade tem como principal atração o parque aquático mais visitado do Brasil, o Thermas dos Laranjais



O primeiro mês do ano é marcado pelas férias escolares. As crianças e adolescentes aproveitam para se divertir, descansar, encontrar os amigos e curtir a família. É o momento de recarregar as energias para o próximo ano letivo.

Para ficar mais próximos dos pequenos, os pais buscam viagens e destinos que satisfaçam a família toda. O Thermas dos Laranjais, um dos cinco parques aquáticos mais visitados do mundo, está localizado em Olímpia, no noroeste do Estado de São Paulo. Uma ótima opção para manter todos unidos e tirar as crianças de casa.

Ganhar do videogame e dos jogos de computador não é tarefa fácil. É preciso muita adrenalina. A Asa Delta é um brinquedo de 18m de altura. Uma boia dupla desliza por uma pista de skate em “U” em alta velocidade, em um movimento de pêndulo, caindo direto em um toboágua. Quer mais? O parque é o único lugar do mundo onde se pode encontrar uma pista de surf no formato de meia lua, a Surf Master. Vai encarar?

O Thermas dos Laranjais tem atrações para todos os gostos. Radicais, infantis, terceira idade e família. Enquanto as crianças curtem a piscina de ondas, os pais podem descansar nas areias ao redor. Se a família preferir tranquilidade, a piscina de sonolência é o lugar perfeito para relaxar. Com espreguiçadeiras dentro d’água, todos podem aproveitar o momento de união. Pais, mães, avós e avôs também não sentem o tempo passar.

Que tal aproveitar as últimas semanas e garantir a diversão dos filhos antes do início das aulas? Para quem está mais longe, a opção é chegar pelo aeroporto de São José do Rio Preto, onde operam TAM, Passaredo e Azul. Para quem está mais perto ou prefere uma viagem de carro, a cidade é servida pelas rodovias Anhanguera (SP-330), Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Armando Sales de Oliveira (SP-322).

Aurora dos Santos escolheu Olímpia mais uma vez para passar as férias em família. A professora saiu de sua cidade, Andirá, no Paraná, para descansar nas águas quentes do município do Noroeste Paulista. “Procuramos um lugar para se divertir nas férias. Olímpia é referência como destino de turismo em minha cidade, tanto que agências fazem excursões em finais de semana prolongados. Já visitei a cidade várias vezes e recomendo. A receptividade é excelente na rede de serviços, sem contar nos atrativos do Thermas dos Laranjais”, conta.

Serviço

O Thermas dos Laranjais está localizado na Av. do Folclore, 1.543. Às segundas-feiras, o horário de funcionamento é das 9h às 20h. De terça-feira a domingo, o parque abre às 8h e fecha os portões às 20h. Mais informações: http://www.termas.com.br

Deixe Olímpia te Levar

Sabendo da importância do setor turístico e hoteleiro, dois grandes empreendimentos, Hot Beach e Thermas dos Laranjais, uniram-se para o desenvolvimento da campanha Deixe Olímpia te levar. Os parques aquáticos, ao aderirem à campanha unificada, pretendem transmitir a mensagem de que a nova atração, o Hot Beach, chega à cidade para agregar e expandir o leque de opções turísticas. A intenção é apresentar todo o potencial de lazer e diversão existente no destino, incluindo todas as opções que ultrapassam os portões dos parques aquáticos.

Link para vídeo da pista de surf: https://we.tl/8t2Cng4xKg